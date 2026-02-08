La investigación está abierta para dilucidar la causa y circunstancias de lo sucedido

BadajozUn agente de la Policía Local de Jerez de los Caballeros, Badajoz, ha resultado herido este domingo al recibir un disparo con una escopeta en dicha localidad, en un suceso que investiga la Guardia Civil.

La investigación está, en estos momentos, abierta para dilucidar la causa y circunstancias de lo sucedido.

Por el momento se desconoce el estado del agente, así como si se han producido detenciones.