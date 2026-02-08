Logo de telecincotelecinco
Herido un policía local por un disparo de escopeta en Jerez de los Caballeros, Badajoz

Coche de la Policía Local de Badajoz. ep

  • La investigación está abierta para dilucidar la causa y circunstancias de lo sucedido

  • Por el momento se desconoce si se han producido detenciones

BadajozUn agente de la Policía Local de Jerez de los Caballeros, Badajoz, ha resultado herido este domingo al recibir un disparo con una escopeta en dicha localidad, en un suceso que investiga la Guardia Civil.

La investigación está, en estos momentos, abierta para dilucidar la causa y circunstancias de lo sucedido.

Por el momento se desconoce el estado del agente, así como si se han producido detenciones.

