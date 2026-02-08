Edson Brandao lleva 18 años con una rutina que incluye deporte a diario y comida baja en grasas

A los 40 años se dio cuenta de que el envejecimiento no ocurre de la noche a la mañana

Compartir







El influencer brasileño Edson Brandao ha causado sensación al revelar su edad: casi 59 años. Con más de 727.000 seguidores en Instagram, el hombre asegura que su aspecto físico no tiene nada que ver con la cirugía plástica ni con el bótox sino con la constancia, el ejercicio y los hábitos saludables.

"Nunca me he hecho cirugía plástica. Nunca me he puesto bótox. Lo que tengo es constancia. Cualquiera puede hacerlo”, asegura en varias entrevistas que han acumulado los medios.

PUEDE INTERESARTE Así es el fenómeno Jutta Leerdam, la pareja de Jake Paul que estará en los Juegos Olímpicos pese a su susto en los trials

"Sabía que si no empezaba a cuidarme lo lamentaría más adelante", confiesa

Para Brandao, su punto de inflexión llegó a los 40 años, cuando se dio cuenta de que el envejecimiento "no ocurre de la noche a la mañana, se construye con los hábitos diarios". "Sabía que si no empezaba a cuidarme lo lamentaría más adelante", recalca.

Desde ese momento, lleva 18 años con una rutina que incluye deporte a diario -con entrenamiento de fuerza y cardio- que le mantienen joven. A esto le añade una alimentación estricta rica en frutas de temporada, antioxidantes y alimentos integrales, evitando ultraprocesados, frituras, quesos, azúcares y comida rápida. "Te quitan energía y aceleran el envejecimiento", resalta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

“Olvídate del bótox… yo como fruta”, destaca con cierto humor. El influencer recalca que lo importante no es la fecha de nacimiento sino los hábitos y la rutina que cada uno escoge en su vida.