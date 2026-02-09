La adicción al juego afecta al 8,4 % de chicos de entre 14 y 18 años: un problema que se dispara vía online

La adicción al juego online ha crecido considerablemente entre los jóvenes durante estos dos últimos años

Las apuestas deportivas y las máquinas de azar, se encuentran entre los juegos más adictivos

El 8,4 % de los chicos de entre 14 a 18 años, presenta adicción al juego de azar y entre quienes juegan de forma online el uso problemático es de casi el 30 % frente al 23,5 % de hace dos años.

Entre los problemas de ludopatía entre este grupo de población, sus preferencias son las apuestas deportivas, las máquinas de azar y los juegos de cartas con dinero o ruleta.

La adicción crece entre los estudiantes

Estos son los principales juegos de azar que muestran una prevalencia de juego problemático mayor entre todos los estudiantes, según se desprende del informe sobre adicciones comportamentales y otros trastornos que ha presentado este lunes el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Xisca Sureda.

Un documento que también señala que el año pasado el 13 % de los estudiantes de secundaria jugaron a juegos de azar online, y un 21 % de forma presencial.

Consecuencias de la adicción al juego

Al igual que otras adicciones, la del juego puede deberse a numerosos problemas relacionados con el entorno y la salud mental de la persona que use dichos entretenimientos de manera compulsiva. Concretamente, la adicción al juego online, puede estar relacionado con el fácil acceso a las plataformas de juego, el anonimato y una atracción por el formato, gráficos o dinamismo del juego.

Actualmente y según se informa desde el Ministerio de Sanidad, la ludopatía en las últimas décadas "es la adicción sin sustancia más atendida en los centros de salud, sobre todo las relacionadas con máquinas tragaperras y el bingo".

Entre sus consecuencias más comunes se encuentran los síntomas de dependencia, riesgo de aislamiento social, irritación y uso del juego como una vía de escape a los problemas.