Gran CanariaLa Policía Nacional ha detenido en Telde (Gran Canaria) a un médico de 37 años al que se acusa de haber agredido sexualmente a dos pacientes, una conducta por la que ya había sido condenado con anterioridad.

Según ha informado este lunes la Jefatura Superior de Policía de Canarias, las investigaciones se iniciaron tras las denuncias presentadas por las víctimas, que relataron haber sufrido tocamientos y comportamientos de índole sexual durante las consultas médicas de urgencias.

La investigación reveló que el detenido, presuntamente, se aprovechaba de su condición de facultativo y de la situación de vulnerabilidad de las pacientes para cometer los hechos denunciados.

Había "generando en las víctimas un estado de parálisis y confusión"

La Policía acusa a este médico de haber actuado "con un claro abuso de su posición profesional, generando en las víctimas un estado de parálisis y confusión" que las impedía reaccionar.

Los agentes han averiguado que los hechos supuestamente tuvieron lugar en distintas consultas médicas, sin que se descarte que existan más víctimas.

"El arrestado cuenta con antecedentes por hechos de naturaleza similar, habiendo sido detenido y condenado con anterioridad por este tipo de delitos", añade la Policía.

El juez encargado del caso ha decidido que el detenido siga en libertad, aunque con medidas cautelares que le prohíben acercarse o comunicarse con las denunciantes.

La Policía mantiene la investigación abierta, para intentar determinar si hay más afectadas.

Por ello, la Comisaría de Telde ha habilitado los teléfonos 928 704 137 y 928 704 139 para que cualquier persona que haya podido ser víctima de hechos similares se ponga en contacto con los agentes.