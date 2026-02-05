La víctima grabó al chófer mientras le dedicaba expresiones obscenas y denuncia que le agarró las nalgas.

Un hombre de 45 años, conductor de un autobús escolar, ha sido detenido en Murcia por, presuntamente, agredir sexualmente a una de las alumnas, menor de edad, que habitualmente usaba este transporte. El sospechoso está en libertad con cargos tras comparecer en el juzgado, informan fuentes judiciales, según ha adelantado La Opinión de Murcia.

Los hechos no solo sorprenden por el lugar en el que se producen presuntamente los hechos, en un autobús escolar donde la autoridad la tiene el chófer, acusado de hablar de manera inapropiada a una menor de 15 años a la que le decía, entre otras cosas, que estaba buenísima.

La menor dice que llegó a tocarla y agarrarle las nalgas

Cada vez que la menor se subía al vehículo le dedicaba, según el testimonio de esta, alguno de estos improperios, que la menor llegó incluso a grabar con su móvil. Un día, el hombre, según el testimonio de la menor, llegó a tocarla y agarrarla de las nalgas.

En la grabación, que la menor efectuó sin que el hombre se diera cuenta, aportada en su denuncia ante la Policía, se escucha al varón decirle a la chica que está "obsesionado" con ella. Ua amiga de la menor, que fue testigo de los hechos, declaró ante la Policía Nacional y corroboró las palabras que el chófer decía a la víctima.

El conductor se encuentra en libertad con cargos

Al tratarse de un asunto de violencia sexual, el caso fue remitido a los profesionales de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia.

Dado que estaba completamente identificado, el conductor del autobús, empleado de una compañía de Caravaca de la Cruz, fue arrestado el día después de la denuncia. En dependencias policiales, el sujeto se acogió a su derecho a no declarar. De la comisaría, el varón fue trasladado a la Ciudad de la Justicia de Murcia.

El sospechoso, que no cuenta con antecedentes, quedó en libertad con cargos, investigado como presunto autor de un delito de agresión sexual. La autoridad judicial dictó una orden de alejamiento de la víctima. La empresa de autobuses fue informada de los hechos, aunque no el instituto de la joven.