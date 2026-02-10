Investigan al padre de un menor tras agredir al conductor de un autobús escolar en Navarra

El hijo del agresor se había quedado dormido y fue localizado en el lugar de estacionamiento del autobús

El padre del menor, al encontrarse con el conductor, le agredió

NavarraLa Guardia Civil investiga al padre de un menor de edad como presunto autor de una agresión en Bera a un conductor de autobús escolar que presta servicio entre los centros educativos cercanos.

Según han informado desde el Instituto Armado, el 6 de febrero, sobre las 21 horas, se procedió a la investigación del presunto autor de las lesiones de la agresión, ocurrida dentro de las instalaciones de la empresa de transportes escolar.

La patrulla de seguridad ciudadana de Bera se personó en la nave de la empresa de transportes tras recibir el aviso del agredido, que presentaba heridas de diversa consideración.

Según el testimonio de la víctima, el hijo del agresor se había quedado dormido durante el trayecto, lo que provocó que no descendiera en su parada correspondiente y fuese localizado en el lugar de estacionamiento del autobús escolar. Esta situación derivó en la reacción del padre del menor al encontrarse con el trabajador.

Una ambulancia trasladó al herido al centro de Salud de Lesaka, y tras una evaluación facultativa "más profunda", se decidió su derivación al Hospital Comarcal de Irun para su "correcta valoración y seguimiento".

La Guardia Civil del Puesto de Bera fue la encargada de proceder a la identificación e investigación del presunto agresor y tramitar las correspondientes diligencias al Juzgado de Guardia de Pamplona.