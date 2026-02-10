Los carabineros de Cerdeña encontraron a la mujer llena de moratones y esta contó que su pareja le pegaba desde hacía 10 días

El hombre le cortó el pelo con una maquinilla y la amenazó con desfigurarle el rostro con ácido

Un hombre, de 34 años , ha sido detenido en Sassari, en la isla italiana de Cerdeña, a acusado de secuestrar, torturar y violar a su pareja, de 25 años, a la que mantuvo retenida en una vivienda durante diez días, según ha informado la Policía de este país. La mujer ha relatado que el arrestado le pegaba continuamente, le cortó el pelo y la amenazó con desfigurarla con ácido si intentaba escapar.

La madre de la víctima avisó el pasado 6 de febrero a los carabineros (policía militarizada italiana) que no lograba contactar con su hija, señalando que la joven podría encontrarse en el domicilio de su novio.

Los agentes accedieron a la vivienda a través de una ventana utilizando una cesta de los bomberos, después de que los ocupantes se negaran a abrir la puerta, pese a los reiterados intentos de contacto, explicaron los carabineros en un comunicado.

Los agentes, tras entrar a la vivienda, localizaron a una joven "visiblemente conmocionada", con diversos moratones y que refería haber sido "repetidamente golpeada" durante diez días. En este cautiverio, la mujer tenía "poquísima comida" que el agresor "tiraba al suelo escupiendo encima y pisoteándola" antes de dársela.

La investigación comprobó que la relación sentimental entre la víctima y su agresor, se había degradado paulatinamente, desde hace tres meses, cuando el detenido comenzó a someter a la mujer a continuas humillaciones, llegando incluso a apagarle cigarrillos en el antebrazo.

La mujer era drogada y amenazada con desfigurarla con ácido

La víctima relató a la policía que fue amenazada varias veces con ser desfigurada con ácido e inducida a beber lejía y que en una ocasión, tras un intento fallido de fuga, el hombre le habría cortado el pelo con una maquinilla.

En su testimonio, también refirió haber sido obligada a ingerir "diversas cantidades de psicofármacos" y que, una vez aturdida, el agresor abusó de ella sexualmente, a pesar de su resistencia.

La joven fue trasladada al Hospital Santissima Annunziata, donde permanece ingresada y bajo la tutela de un centro de apoyo a víctimas de violencia de género.

El detenido mostró una actitud violenta durante su estancia en el cuartel de los carabineros, donde "entró en cólera" e intentó agredir a uno de los agentes con un extintor antes de ser inmovilizado. Finalmente, el hombre fue trasladado a la cárcel de Bancali a petición de la Fiscalía de Sassari, que le acusa de secuestro, tortura, lesiones personales, maltratos y resistencia a la autoridad.