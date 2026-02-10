Sube hasta el 80% los españoles mayores de 55 con internet: ¿para qué lo usan?

El porcentaje de séniors activos en el mundo digital crece cinco puntos un un año

Los peligros de la IA para los menos preparados: del “creo hablar con Dios” al timo con la voz de tu hijo

Compartir







Vivimos en una sociedad en la que la tecnología forma parte de casi todas las facetas diarias. Desde comunicarnos con familiares hasta gestionar la salud, el dinero o aprender nuevas cosas. Y aunque aún persisten prejuicios sobre la brecha digital, la idea de que los mayores no usan Internet es cada vez más un mito del pasado. Los datos recientes nos muestran que los sénior en España cada vez están más presentes y activos en el mundo digital.

PUEDE INTERESARTE Seis cosas en las que tienes que fijarte más ahora porque han cambiado al navegar por internet con la IA

Según el VI Barómetro del Consumidor Sénior del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, el 80% de las personas mayores de 55 años en España está conectado a Internet en 2026, lo que supone un incremento de 5 puntos porcentuales respecto al año anterior y casi 13,3 millones de sénior digitalizados. Cuando se publicó la primera edición de la encuesta, en el 2020, el número de mayores que usaban internet era de 9 millones, es decir, ha crecido en cinco años del 57% al 80% de la población mayor de 55 años.

Qué actividades online realizan los sénior

Según el informe, durante el último año, los mayores de 55 años conectados a Internet han realizado diversas actividades online en alguna ocasión. Gran parte de ellos lo usa para mantenerse en contacto con familiares y amigos, especialmente a través de herramientas de mensajería y redes sociales.

PUEDE INTERESARTE Tecnología fácil que mejora la vida a tus padres y a ti te deja más tranquilo

El 89% de quienes están conectados ha realizado consultas y operaciones bancarias online en el último año, facilitando la autonomía en la administración de sus finanzas; el 81% ha comprado productos por internet, cuando en décadas anteriores solo una minoría se atrevía con ello; y el 86% se ha informado de la actualidad a través de medios digitales.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

También han consumido contenidos audiovisuales en plataformas de streaming como Netflix o HBO (72%), han reservado viajes, entradas o restaurantes (68%) y han utilizado redes sociales (65%).

También los mayores de 70 años

El aumento del número de sénior digitales no se explica únicamente por la actividad de los perfiles más jóvenes dentro del colectivo. Incluso en rangos de 70 años o más se registra una adopción progresiva de servicios digitales, aunque con velocidades distintas según la actividad.

En estos grupos de edad las consultas y operaciones bancarias a través de Internet también han crecido, en concreto del 76% al 83% en el último año, así como la compra o reserva de viajes, entradas a espectáculos o restaurantes, que pasa del 64% al 70%, y el pago a través del móvil, que crece del 31% al 35%.

Brechas que persisten

Pero aunque el 80% de los mayores de 55 está conectado, no todas las brechas han desaparecido. Otros estudios señalan que el uso y los beneficios de internet no se distribuyen por igual dentro del colectivo sénior.

En ese sentido, un informe de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) con datos del INE señala que todavía existe una brecha digital con base en edad avanzada, competencias y experiencia, especialmente entre quienes superan los 75 años, donde el acceso a la frecuencia puede ser más bajo que en edades inmediatamente anteriores. Las diferencias en habilidades digitales tambiñen pueden deberse a factores socioeconómicos y de entorno, como el nivel educativo o le acceso a formación tecnológica.

Estas observaciones subrayan que el problema no es solo estar conectado, sino tener las habilidades y el apoyo necesarios para sacar partido de las oportunidades digitales. En ese sentido, la digitalización también puede generar ansiedad en quienes no dominan herramientas, menús o términos técnicos. Por eso iniciativa de 'alfabetización digital' orientadas a personas mayores -por parte de ayuntamientos, asociaciones o universidades- siguen siendo relevantes como una puerta hacia una mayor participación social y bienestar personal.

Lo que está claro es que llegar al 80% de conectividad entre mayores de 55 es reflejo de que los sénior también quieren estar presentes, participar y no quedarse atrás. Y que entienden que internet, más que un dispositivo, puede ser una ventana al mundo.