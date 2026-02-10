Siete heridos al chocar un coche contra una terraza de un bar en La Salud, Tenerife

La primera hipótesis del accidente es un fallo en el sistema de frenado del vehículo que se empotró contra la terraza

Siete personas han resultado heridas tras colisionar un vehículo contra una terraza de un bar en la calle Mencey Bencomo, en el barrio de La Salud en Santa Cruz de Tenerife. Fuentes de la Policía Local, que se encuentra actuando en la zona junto con otros efectivos de emergencias, han señalado a EFE que el suceso ha tenido lugar después de las 09:00 horas y en principio los afectados sufrieron heridas de carácter leve.

También el servicio de urgencias 112 ha confirmado a EFE que en el momento de la asistencia, los afectados, que se encontraban en la terraza del establecimiento, han resultado heridos leves.

Todo apunta a un fallo en los frenos del coche

Las fuentes han señalado que la primera hipótesis del accidente es un fallo en el sistema de frenado del vehículo que se empotró contra la terraza, ya que se encontraba aparcado en una calle adyacente y se fue marcha atrás. El coche alcanzó a siete personas, que resultaron heridas de carácter leve.

Para atender a las víctimas, a la zona acudieron tres ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, dos de soporte vital y una medicalizada, Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, Policía Nacional y Bomberos.