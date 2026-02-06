El accidente se ha producido debido a una granizada en el punto kilométrico 133 de la A-3, en sentido Valencia

Una mujer de 30 años ha fallecido este viernes a causa de las heridas sufridas durante la colisión en cadena en la A-3 a su paso por Villares del Saz (Cuenca), que ha involucrado al menos a ocho vehículos, incluidos camiones.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha consultadas por Europa Press, junto a la mujer fallecida, han resultado heridas otras tres personas, dos hombres de 29 y 28 años, y una mujer de 45, que han sido atendidos in situ, sin ser necesario su traslado a un centro hospitalario.

El accidente se ha producido debido a una granizada en el punto kilométrico 133 de la A-3 (sentido Valencia), sobre las 15.26 horas.

Tras personarse en el lugar de los hechos tres ambulancias y una UVI móvil, han atendido a los heridos, tan solo pudiendo dar cuenta del fallecimiento de la víctima mortal in situ. Además, han asistido agentes de la Guardia Civil, bomberos de Tarancón y un helicóptero medicalizado.