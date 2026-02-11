La declaración se realizará por videoconferencia desde prisión, donde se encuentra detenido desde octubre de 2024

Compartir







Óscar Sánchez, el exjefe de UDEF que tenía 20 millones de euros emparedados en su casa, ha sido citado a declarar como investigado en la Audiencia Nacional por la presunta trama de narcotráfico el próximo 9 de marzo a las 12:00 horas.

Así lo ha acordado el magistrado Francisco de Jorge en un auto, al que ha tenido acceso, en el que señala que la declaración se realizará por videoconferencia desde prisión, donde se encuentra detenido desde octubre de 2024.

De Jorge también ha llamado a declarar como testigo ese mismo día a otro agente, un inspector de la Policía

El magistrado resume de los distintos atestados de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía aportados a la causa que la colaboración de Sánchez "se concretaba esencialmente en la realización de consultas" en las bases de datos policiales para "conocer y descartar" las investigaciones sobre los miembros de la presunta organización.

"Todo ello a cambio de cuantiosas remuneraciones que, para enmascararlas, no puede percibir de manera directa, por lo que ha tenido que crear todo un complejo sistema de ocultación con creación de empresas, sociedades y utilización incluso de criptoactivos", abunda el magistrado.

Según el auto, el inspector, "aprovechando la apertura de investigaciones reales totalmente ajenas a su entramado, ha creado un auténtico 'campo de minas' alrededor de las personas y sociedades de las que él y su entorno familiar más cercano "reciben fondos para de esa manera detectar si están siendo realmente investigados por otros grupos policiales".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El magistrado acordó el pasado lunes enviar a prisión provisional a Ignacio Torán, el presunto líder de la trama de narcotráfico vinculada también a Sánchez

La investigación engloba a varios investigados y empresas relacionadas presuntamente con el narcotráfico y la aceleró el hallazgo de 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras en octubre de 2024 por la Policía y la Agencia Tributaria, el considerado mayor alijo de esta droga incautado en España y el segundo en Europa.

Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional señalaron en un oficio, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, a Torán como el "responsable de la importación"

En uno de estos últimos atestados aportados a la causa, se detallaba que Óscar Sánchez estuvo presuntamente implicado en la introducción de, al menos, 39 contenedores sólo dos fueron intervenidos con unas 73 toneladas de cocaína, por los que Torán pagó al agente más de 32 millones de euros.