El cadáver localizado en un río en Eskoriatza, en Guipúzcoa, no presenta indicios de criminalidad

El cadáver del varón localizado el lunes en el río Deba, en la localidad guipuzcoana de Eskoriatza, no presenta indicios de criminalidad, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

Sobre las 9:15 horas del pasado lunes, los servicios de emergencia recibieron un aviso de una persona que caminaba por la zona cercana al río Deba, en el barrio Aingeru de Eskoriatza, que había visto un cuerpo flotando.

Hasta el lugar se desplazaron recursos de emergencia, entre ellos Ertzaintza, bomberos y sanitarios, que sacaron el cuerpo sin vida del río y certificaron que pertenecía a un hombre.