Cataluña afronta el que puede ser el episodio de viento más importante en 20 años, según ha alertado la Generalitat

Suspenden las clases y las actividades en diferentes zonas de España: Lleida y Ciudad Real, en el punto de mira

El Govern enviaba ayer a alrededor de las 18:20 horas el primer Es-Alert que se lanza a toda Cataluña por fuertes vientos, con rachas que en algunos puntos, según han advertido, pueden alcanzar el nivel de riesgo máximo, de 6 sobre 6, alertando de su peligrosidad y decretando, en consecuencia, el cierre de los espacios naturales y la suspensión de actividades escolares, universitaria y deportiva, así como de la atención sanitaria no urgente.

En el Es-Alert, y ante la nueva borrasca, el Ejecutivo catalán aconsejaba también a la ciudadanía evitar desplazamientos "innecesarios y prescindibles", priorizando el teletrabajo. Todo ello mientras el Govern advertía de que el temporal de viento puede ser el "más importante de los últimos 15 o 20 años", tras el sufrido en 2009, que azotó Sant Boi de Llobregat, o el de 2014, que afectó a las dos comarcas del Vallès, el Occidental y el Oriental. Por eso, ante la situación “excepcional” y con “nivel máximo de peligro”, al llamado a “extremar la precaución” del Govern por la posible caída de muros, señales, semáforos u otros objetos de fachadas y edificios, se sumaba el envío de ese Es-Alert que, sin embargo, no fue todo lo eficaz que se pretendía al detectarse “incidencias en alguna compañía” que han perjudicado a la recepción de los mensajes en algún caso, según ha señalado Protección Civil.

Incidencias con el Es-Alert por viento en Cataluña

Concretamente, el organismo de emergencias comunicaba a través de la red social X que el Es-Alert enviado por la alerta del plan Ventcat que se envió a todos los teléfonos móviles presentes en Cataluña durante la tarde del miércoles había experimentado problemas en algunos casos, ante lo que insistieron en recomendar a la población mantenerse también informada a través de los canales oficiales.

La alerta, la primera por viento en el territorio catalán, informaba también de que las restricciones que se han decretado por este episodio estarán vigentes desde las 00 a las 20:00 horas de este jueves 12 de febrero.

En el arranque de la mañana, Protección Civil ha vuelto a recordar que se espera un jueves “muy complicado”, recomendando:

En casa, retirar de balcones y fachadas todo lo que pueda caer

Evitar desplazamientos no imprescindibles y, si hay que conducir, extremar la prudencia

Alejarse de árboles, grúas y elementos inestables.

Paralelamente, el 112 de Cataluña ha informado del “incremento de llamadas relacionadas con el viento”, con 169 en la última hora, a partir de las 7:00 de la mañana.

“En total (y hasta las 7:00 de este jueves), se han recibido 1.541 llamadas que generaron 1.301 incidentes”, añadían, haciendo balance, y situando dichas llamadas en Barcelona (384 llamadas), Mataró (76), Terrassa (67), Tarragona (56).