Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Sociedad
Incendio

Muere una mujer de 80 años atrapada en el incendio de una vivienda de Vilafranca, Mallorca

Una mujer muere en el incendio de su casa en Vilafranca
Incendio en Vilafranca. Bomberos de Mallorca

  • La mujer quedó atrapada en el interior de la vivienda, ocurrido sobre las 5:10 horas de esta madrugada

  • Los Bomberos de Mallorca han controlado el incendio y el personal sanitario del 061 ha confirmado el fallecimiento

Compartir

Palma de MallorcaUna mujer de 80 años ha fallecido esta madrugada en el incendio de una vivienda unifamiliar en la localidad mallorquina de Vilafranca de Bonany.

El incendio, en el que la mujer ha quedado atrapada en el interior de la vivienda, ha ocurrido sobre las 5:10 horas de esta madrugada, ha informado el 061.

Los Bomberos de Mallorca han controlado el incendio y el personal sanitario del 061 ha confirmado el fallecimiento de la mujer de 80 años. 

Temas