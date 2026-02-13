La mujer quedó atrapada en el interior de la vivienda, ocurrido sobre las 5:10 horas de esta madrugada

Los Bomberos de Mallorca han controlado el incendio y el personal sanitario del 061 ha confirmado el fallecimiento

Palma de MallorcaUna mujer de 80 años ha fallecido esta madrugada en el incendio de una vivienda unifamiliar en la localidad mallorquina de Vilafranca de Bonany.

El incendio, en el que la mujer ha quedado atrapada en el interior de la vivienda, ha ocurrido sobre las 5:10 horas de esta madrugada, ha informado el 061.

