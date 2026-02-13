Antoni Mateu 13 FEB 2026 - 06:00h.

Cuando estamos en época de 'mal tiempo', se dice que el estado de ánimo también empeora; ¿es esto cierto o sólo es una creencia popular?

¿Cuándo dejará de llover? Aemet anuncia la fecha para el final de las lluvias

Compartir







España está inmersa en un tren de borrascas y temporales que dejan estampas más típicas de Londres que de Málaga. Sin embargo, más allá de los paraguas y chubasqueros, también se habla del mal humor que esto nos provoca.

PUEDE INTERESARTE Lluvia de memes y humor para sobrellevar más de un mes sin ver el sol en Galicia: los gallegos tiran de ingenio contra las borrascas

En este sentido, se conoce como "meteorosensibilidad" a los efectos que algunas personas tienen al respecto del estado el tiempo atmosférico. Se dice que la lluvia, el frío y tener pocas horas de sol nos pueden provocar dolores físicos o malestar emocional. ¿Hasta qué punto es esto cierto?

Journal Medicine Of Life publicó un estudio donde "ya no se consideraba un mito"

La revista científica Journal Medicine Of Life publicó un estudio en 2023 en el que se aborda este fenómeno. ¿La conclusión? "Ya no se considera la meteorosensibilidad como un mito", tras haber encontrado evidencias de malestares y dolores en personas cuando hay tiempo meteorológico inestable.

PUEDE INTERESARTE Enero de 2026 se convierte en el más frío en Europa desde 2010

Sin embargo, el estudio hace una distinción: no es lo mismo si sucede en personas sanas, que en personas que tienen patologías asociadas. Y es en este último grupo donde pueden exacerbarse síntomas cuando hay frío, viento o lluvia, en un sentido más físico.

Nos sentimos apagados y más irritables

En una primera dimensión se aborda el hecho de que "cuando llueve estamos más apagados e irritables". Aunque sí se pudieron demostrar estos efectos, también se enfatiza el hecho de que es "variable en función de la persona -sin antecedentes clínicos- y en función del clima al que estemos expuestos". No se trata, pues, de unos criterios estandarizados y que se apliquen a todo el mundo por igual.

¿Y cuál es la razón que hay detrás? "Las variables meteorológicas afectan a la salud y se asocian a cambios en la concentración de neurotransmisores cerebrales", explica el estudio. Sin embargo, aquí son dos los escenarios que se plantean:

Algunas personas -ante el mal tiempo- suelen presentar niveles altos de una hormona -adrenocorticotrópica- que provoca más ansiedad e irritabilidad. A esto se le suma una bajada de otras como las endorfinas, conocidas como "hormonas de la felicidad".

A esto se le suma una bajada de otras como las endorfinas, conocidas como "hormonas de la felicidad". La hipótesis del 'nervio vago' en humanos: el núcleo vestibular encefálico (ubicado en el tronco del cerebro) contiene ciertas neuronas que responden a los cambios de presión. Esto se pudo demostrar en ratones.

La diferencia con las enfermedades crónicas y migrañas

La dimensión de las personas con patologías crónicas es distinta a las personas sin antecedentes. Aquí el "mal tiempo" afecta de una forma física: la humedad y la temperatura se postulan como elementos que modulan el dolor articular y muscular.

En este sentido, un estudio de PubMed explica que "los pacientes con dolor crónico suelen informar de que las condiciones del tiempo afectan a su dolor". Sin embargo, también se da a conocer el hecho de que "no se han desarrollado medidas estandarizadas de sensibilidad al clima".

En la misma línea de efectos físicos -que no de enfermedades crónicas al uso-, la migraña también destaca entre los efectos de las bajadas de presión atmosférica. Eso sí, en personas ya predispuestas y se apunta a los cambios en neurotransmisores como la serotonina o péptidos relacionados con el dolor.