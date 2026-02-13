El arresto del varón se produjo sobre las 16:45 horas en la calle Sudán, en el barrio de San Juan

El implicado se sintió "asustado" tras el impacto con los peatones y huyó del lugar de los hechos

Compartir







La Policía Local de El Ejido, en Almería, ha detenido a un conductor que se ha estrellado con su vehículo contra un establecimiento en Las Norias de Daza después de que, supuestamente, huyera al haber atropellado a un menor de dos años que ha resultado herido de carácter leve. Con este ya serían dos los atropellos a menores que, durante la semana, se han presenciado la provincia de Almería, después de que un niño de 14 meses fuera atropellado ayer en un paso de peatones.

Fuentes del servicio de emergencias y de la Jefatura, han llevado a cabo el arresto del varón ante los hechos que se ha sucedido sobre las 16:45 horas en la calle Sudán, en el barrio de San Juan, próximo a la carretera a La Mojonera.

Atropello y huida

Tras el atropello, el joven que conducía el vehículo abandonó el lugar sin ofrecer asistencia inmediata a los afectados. Según fuentes municipales, el implicado se habría "asustado" tras el impacto con los peatones, una reacción que, de acuerdo con el relato oficial, precipitó su huida.

Fueron varios los alertantes que avisaron del atropello al niño de dos años que iba acompañado de su madre, por lo que desde el 112 Andalucía se dio aviso a Guardia Civil, Policía Local y efectivos sanitarios, quienes se desplazaron hasta la zona para comprobar el estado de la víctima. Fuentes consistoriales han ratificado que tanto la madre como el menor se encuentran en buen estado y no presentan heridas de gravedad.

PUEDE INTERESARTE Así sigue la búsqueda por mar y aire del hombre que saltó de su barco mientras se hundía en Carboneras, Almería

El conductor estaba en perfectas condiciones

Por su parte, el conductor ha dado negativo a las pruebas de alcohol a las que ha sido sometido por parte de los agentes después de su detención, una vez que se había chocado con un negocio que, en ese momento, estaba cerrado al público, por lo que no ha habido más damnificados.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los agentes también verificaron que tanto la documentación del vehículo, como la del conductor, estaban en regla, y han instruido el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del suceso y depurar posibles responsabilidades.