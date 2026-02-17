El padre se llevó a la fuerza al menor, amenazando incluso al personal del centro

Está acusado de un delito de resistencia, desobediencia, amenazas y atentado a los agentes de la autoridad

CalahorraUn hombre ha sido detenido en la localidad de Calahorra, en La Rioja, tras llevarse a la fuerza a su hijo, de 14 años de edad, del colegio. Según recoge el medio local La Rioja, fue la propia gerente del centro la que dio aviso a las autoridades del suceso, en el que el padre se llevó a la fuerza al menor, amenazando incluso al personal del centro.

Al llegar al lugar de los hechos, los agentes encontraron al acusado llevándose al niño y con una actitud muy agresiva. Pese a los intentos de que depusiera su actitud y dejara que el niño volviese al colegio, el hombre no cesó, amenazó e insultó a los agentes y emprendiendo la huida junto con el menor.

El hombre agredió a los agentes

Los agentes les siguieron y unos metros más adelante el hombre soltó al menor y comenzó a agredir a los agentes. Finalmente, fue detenido acusado de un delito de resistencia, desobediencia, amenazas y atentado a los agentes de la autoridad.

El menor fue acompañado de vuelta al centro escolar.