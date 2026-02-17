Los mossos investigan las causas del incendio en Manlleu, Barcelona, donde han fallecido cinco jóvenes

Este grupo de jóvenes hinchaba globos con una bombona de gas de la risa en uno de los trasteros que hay abandonados

El trastero en el que han muerto cinco adolescentes tras un incendio en Manlleu, Barcelona, era utilizado como lugar de reunión

BarcelonaCinco adolescentes han muerto en un incendio en la noche del lunes en un edificio de la calle Montseny 66 en Manlleu, Barcelona. Otras cuatro personas han resultado heridas leves. El fuego se ha originado en la última planta del edificio, donde hay decenas de trasteros donde no vive nadie, según informa 'Cadena Ser'.

Este grupo de jóvenes solía ir a estos trasteros porque había alguno que estaba abandonado. Allí, hinchaban globos con una bombona de gas de la risa y lo inhalaban. Los supervivientes aseguran que se les escapó gas en el trastero cerrado y explotó cuando uno de ellos prendió un mechero. Por motivos que todavía se desconocen, las personas que había dentro no han podido salir, tal y como ha informado el Govern catalán en un comunicado.

Sin embargo, todavía no hay una versión oficial sobre el motivo que originó las llamas en las que murieron los cinco jóvenes. De hecho, los mossos están investigando las causas del incendio, señalando como una de las hipótesis que se quemara algún objeto en su interior que tuviera una rápida cobustión y que, debido a la poca ventilación del trastero, se propagara con más rapidez. Según apuntan en '20 Minutos', los mossos habrían descartado que el fuego se produjera por una explosión de una bombona de gas de la risa.

Los servicios médicos "tardaron más de 20 minutos en llegar"

Los testigos han lamentado que la primera unidad de servicios médicos que ha llegado no daba abasto y que "han dejado tendidos" los cuerpos de los jóvenes a la vista de los propios familiares. Así, han pedido ayuda a los ciudadanos que había en la zona. "¿Dónde están los médicos? Han llegado tarde, todos han llegado tarde", ha lamentado uno de los testigos.

Los vecinos del bloque aseguran que han llamado a los servicios de emergencia sobre las 20:30 horas, pero tardaron más de "20 minutos en llegar". Cuando han llegado al lugar de los hechos, habían sido los propios vecinos quienes habían evacuado a todo el edificio.

Los vecinos han podido regresar a sus casas

Las cuatro personas que han resultado heridas han recibido el alta unas horas más tarde. La consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, que ha transmitido su pésame a las familias en un mensaje en su perfil de X.

Los vecinos han podido regresar a sus casas durante la madrugada pese a que todavía olía a humo y uno de los pasillos ha estado lleno de agua y de ceniza que salía del trastero incendiado. El arquitecto municipal ha visitado el edificio y ha descartado que haya riesgo estructural.

La Unidad de Investigación de los Mossos d’Esquadra se ha hecho cargo de esclarecer las causas del siniestro y la Policía Local ha prestado apoyo inmediato a los vecinos que salieron del edificio.