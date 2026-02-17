Felipe VI llama a "cumplir" la Constitución en un contexto de incertidumbre política

En esa línea, ha recalcado que “el mayor homenaje a la Constitución tiene lugar todos los días”

El Rey Felipe VI ha defendido este martes la vigencia de la Constitución de 1978 en un contexto de incertidumbre política, a pesar de sus “imperfecciones”, y ha recalcado que la mejor manera de conmemorar que es ya la más longeva de la historia de España es, sencillamente, “cumplirla”.

Así lo ha trasladado en el acto solemne celebrado en las Cortes, al que han asistido, además del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y buena parte del Consejo de Ministros, los constituyentes que aún siguen vivos y los expresidentes Felipe González y José María Aznar, entre otras autoridades.

En el discurso de Felipe VI

el monarca ha reconocido que “vivimos tiempos difíciles e inciertos”, que hacen más visibles las imperfecciones del marco institucional y normativo, aunque ha rechazado que eso se deba a una menor vigencia del ordenamiento constitucional. Al contrario, ha subrayado que es “precisamente el espíritu crítico, la legítima insatisfacción y el afán por seguir progresando” lo que permite seguir avanzando en la realización plena de sus principios y valores.

Felipe VI ha apelado a no caer “ni en la complacencia de ver la obra completa, ni en el derrotismo de pensar que el esfuerzo de generaciones de españoles ha sido en vano”, y ha defendido que el camino recorrido por España ha sido brillante, siempre que el futuro se siga construyendo “juntos”.

Celebrar la longevidad de la Constitución, ha añadido, permite tomar conciencia de “lo que le debemos”, una responsabilidad que no se limita a la letra de la Carta Magna, sino que se extiende al conjunto de leyes e instituciones. Y ha sido rotundo al concluir que “la mejor manera de conmemorar la Constitución es cumplirla”.

En esa línea, ha recalcado que “el mayor homenaje a la Constitución tiene lugar todos los días”, en el esfuerzo y el compromiso de millones de ciudadanos anónimos con el futuro colectivo de España.