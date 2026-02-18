Las autoridades siguen trabajando para esclarecer el doble crimen y determinar su autoría

Encuentran degolladas en su domicilio de Xilxes a una mujer y a su hija de 12 años: se investiga a familiares

CastellónLa Guardia Civil ha detenido al marido de la mujer asesinada junto a su hija de 12 años en Xilxes, Castellón, por el quebrantamiento de una orden de alejamiento que había sido dictada contra él, según han informado fuentes de la investigación, que continúan trabajando para esclarecer el doble crimen.

Por el momento, en lo que se refiere al asesinato de ambas, todas las hipótesis se mantienen abiertas. Los cadáveres de la progenitora y la menor, que también es hija del detenido, fueron hallados con signos de violencia en una vivienda del citado municipio castellonense.

Madre e hija, degolladas en Xilxes

El aviso del doble crimen se produjo durante la tarde de ayer, martes 17 de febrero, momento en que las autoridades se desplazaron inmediatamente a la zona. Allí, los agentes presentes, de la Policía Local y la Guardia Civil, se encontraron a madre e hija degolladas.

El ahora detenido, de momento únicamente por el quebrantamiento de una orden de alejamiento, dijo en sus primeras declaraciones que tuvo que patear la puerta de la vivienda en la que se encontraban tras recibir una imagen en su teléfono móvil con la mujer y la niña muertas, según ha informado el medio Las Provincias, que indica que la fotografía sería un selfi del asesino con las víctimas que envío a varios contactos. Por ello, la investigación sobre la autoría del crimen continúa.

La mujer hallada muerta estaba en el sistema VioGén y hace unos días se le hizo una valoración sobre la situación y se apreció "riesgo medio". El marido tenía orden de alejamiento a 300 metros hasta 2027.

Tres días de luto en Xilxes tras el doble crimen

Por su parte, fuentes municipales han indicado que las víctimas pertenecen a una familia de personas sordas muy conocida en la localidad. Tras lo ocurrido, el Ayuntamiento de Xilxes ha mostrado su "consternación" por el doble crimen, con el primer edil, Ismael Minguet, expresando su "plena confianza" en la investigación que lleva a cabo la Guardia Civil. El consistorio, ante los terribles hechos, ha decretado tres días de luto y ha convocado este miércoles un minuto de silencio.