NavarraLa Guardia Civil interceptó ayer en la AP-15 a un conductor que transportaba más de 46 kilos de droga tras ser detectado en un control de velocidad, según informan las autoridades en redes sociales. Los hechos ocurrieron a las 07:25 horas de la mañana en el punto kilométrico 103.

Agentes de la Agrupación de Tráfico identificaron un turismo circulando a 116 km/h en un tramo limitado a 100 km/h. Cuando le dieron el alto, los policías encontraron cuatro maletas en el vehículo, que contenían 27.320 gramos de hachís y 19.350 gramos de marihuana.

El conductor carecía de permiso de conducir tipo B

Una patrulla de Seguridad Ciudadana se desplazó hacia el lugar debido a las grandes cantidades de droga que había en el interior del vehículo. Poco después, se produjo la detención del conductor, un varón español de 46 años que carecía de permiso de conducir tipo B, siendo titular únicamente de un permiso AM.

El detenido fue trasladado a dependencias oficiales para continuar con las diligencias, que fueron instruidas por el Equipo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial.

La AP-15, donde se produjo el arresto, conecta con la frontera francesa y es uno de los corredores habituales de tránsito de mercancías y vehículos. Los agentes suelen colocar dispositivos de control con frecuencia para controlar el tráfico en esta zona tan estratégica.