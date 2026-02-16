El detenido en Madrid, presuntamente formaba parte de un grupo criminal que también se dedicaba a la búsqueda de sicarios para la comisión de ejecuciones

El hombre se instaló en un céntrico hotel en Madrid, donde no mantenía contacto con nadie

Un fugitivo, buscado en Suecia por homicidio, lesiones y tráfico de drogas, ha sido detenido en un céntrico hotel de Madrid por la Policía Nacional. El arrestado pertenecía a una organización criminal que también se dedicaba a la búsqueda de sicarios para la comisión de ejecuciones y a la instrucción de menores para la fabricación y manipulación de explosivos.

La investigación, que ha tenido como desenlace el arresto del sospechoso, se inició el pasado 5 de febrero, cuando la policía sueca contactó con las autoridades españolas informando de que el investigado había huido a España a través de un vuelo con destino a Alicante, según ha informado este lunes la Dirección General de la Policía.

Al detenido se le buscaba en Suecia por su presunta pertenencia a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas a través de plataformas encriptadas. Asimismo, el entramado buscaba sicarios para cometer ejecuciones a cambio de una contraprestación económica e instruía a menores de edad para la fabricación y manipulación de elementos explosivos con el fin de usarlos en sus actividades delictivas.

El sospechoso al aterrizar en Alicante tenía un dispositivo policial que seguía sus pasos y que permitió constatar que tenía planeado continuar su huida hacia Madrid, donde fue localizado en un céntrico hotel del que apenas salía, sin mantener contacto con nadie.

Tras comprobar que el prófugo contaba con una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades suecas, se estableció un dispositivo que finalizó con la detención del hombre ese mismo día.