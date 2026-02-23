Uno de los dueños vende su parte por un euro para no responsabilizarse de su extracción

El estado de muchas carreteras, otra de las grandes consecuencias del temporal: 34.000 kilómetros necesitan reparación

Las playas de Baleares se han llenado de veleros encallados en la arena por los temporales de invierno. Y se están dando situaciones bien curiosas entre personas que no pueden afrontar los gastos para reflotarlos. Hay quien los venden por un euro. El tren de borrascas ha dejado una consecuencia visible en la costa de Mallorca, al menos seis embarcaciones varadas y abandonadas por sus propietarios, según informa Esther Sosa.

"Situaciones en las que el propietario no tiene los medios para hacerse cargo del coste de retirada de los restos", explica León Von Ondarza, abogado de Derecho Marítimo.

"Ese barco lleva una carga adicional que es la remoción de los restos", destaca un abogado

Uno de los casos es un yate de lujo de 30 metros de eslora. Uno de los dueños vende su parte por un euro para no responsabilizarse de su extracción. "Se convertiría en el nuevo propietario de esa embarcación con todos sus derechos y obligaciones, y es en concreto, ese barco lleva una carga adicional que es precisamente la remoción de los restos", aclara el letrado.

Las consecuencias medioambientales pueden ser preocupantes, por ello, las organizaciones ecologistas exigen la retirada rápida de las embarcaciones. "Se tiene que crear un protocolo claro entre las administraciones, que haya mucho más contacto para que cuando una embarcación se suelte no esté ocho meses a ser retirada", afirma Josep Vives, coordinador de Arrels Marines.

El coste económico de retirar los yates es muy alto

El abandono acaba siendo un coste municipal en Pollença, su ayuntamiento ya lleva destinados cerca de 100.000 euros. "Es cuando tenemos la problemática y cuando los residentes de Pollença se ven obligados a pagar de sus impuestos la retirada de estas embarcaciones", señala Steffy Pozo, regidora de medio ambiente Pollença.

El Ayuntamiento de Calviaya tuvo que dedicar 80.000 euros su presupuesto para retirar de esta playa un yate de lujo. Ahora, con la temporada a la vuelta de la esquina, tienen este barco, este velero centenario varado en la misma playa del que se ha abierto un crowdfunding para que vuelva a navegar.