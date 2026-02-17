Tras casi dos semanas fuera, muchos han podido, por fin, descansar en su propia cama

El estado de muchas carreteras, otra de las grandes consecuencias del temporal: 34.000 kilómetros necesitan reparación

Compartir







Los vecinos de Grazalema empiezan poco a poco a recuperar la normalidad tras el temporal. Prácticamente todos han podido volver a dormir en sus casas después de once días realojados en un polideportivo. Un regreso muy esperado, marcado por la emoción de volver a su hogar y comprobar de primera mano las consecuencias que ha dejado el paso del agua.

Tras casi dos semanas fuera, muchos han podido, por fin, descansar en su propia cama. Sin embargo, la vuelta no es igual para todos. Mientras algunos tratan de poner en marcha de nuevo su vida cotidiana, los vecinos cuyas viviendas se encuentran todavía en la zona de exclusión continúan esperando autorización para regresar.

La barriada de Las Pachecas, una de las más afectadas

La situación es especialmente dura en la barriada de Las Pachecas, donde algunos vecinos han tardado hasta veinte días en poder volver. Carmen se ha encontrado su vivienda y su negocio completamente destrozados. El agua arrasó con todo y ahora el panorama es de barro, enseres inservibles y mucho trabajo por delante.

Las calles de la zona se han convertido en un lodazal y el acceso sigue siendo complicado después de que la fuerza del agua reventara la carretera.

En este pueblo del entorno de Jerez de la Frontera, toda ayuda es ahora bienvenida. Por delante quedan días de limpieza y reconstrucción para que los vecinos puedan volver, poco a poco, a sentirse de nuevo en casa.