Al menos 10 incendios activos este martes en Cantabria, con temperaturas de más de 26 grados

Evacuadas ocho personas por un incendio de una vivienda en una barriada de la zona sur de Jerez, en Cádiz

Compartir







Al menos 10 incendios forestales están activos la tarde de este martes en Cantabria, que tiene activado el nivel 2 de riesgo por este tipo de fuegos, mientras que las temperaturas han superado los 26 grados en varios puntos de la comunidad autónoma por el viento sur.

Según datos facilitados por el Gobierno regional a las 19.15 horas, en los 24 días del mes de febrero se han registrado en la región 77 incendios forestales, la mayoría de ellos posiblemente provocados.

PUEDE INTERESARTE Sale a la luz un nuevo vídeo del momento exacto en el que se inició el incendio de Crans-Montana, Suiza

Esta tarde están activos incendios forestales en Soba (2), Miera, Vega de Pas, Santiurde de Toranzo, Anievas, Arenas de Iguña, Campoo de Yuso y San Roque de Riomiera. También hay 4 incendios controlados en Miera (2), Soba y Rionansa. Cantabria estará las próximas 48 horas en nivel “alto o muy alto” de riesgo por incendios forestales.

El 90% de los incendios suelen ser provocados

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha vuelto a pedir este martes que se denuncie cualquier situación relacionada con los incendios forestales y se ponga en conocimiento del 112 o de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ya que ha recordado que el 90 por ciento de los fuegos que se producen en la región son provocados. "No podemos permitir que gente tan desalmada haga eso con nuestro patrimonio natural", ha dicho Susinos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los servicios de emergencia han publicado a través de redes sociales las preocupantes imágenes de distintas zonas que siguen con el fuego activo pese a los esfuerzos de los agentes. En su perfil de redes sociales publican las actualizaciones, pero han informado de que el nivel dos de emergencia sigue activo por lo menos hasta el viernes.