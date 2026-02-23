Patricia Martínez 23 FEB 2026 - 12:01h.

La mujer, de 24 años, permanece en estado grave en el Chuac y el niño, de tres años, en la UCI Pediátrica con pronóstico reservado

En las tareas de extinción también resultó herido grave un bombero al que fue necesario amputar una de sus extremidades

FerrolUn joven de 19 años, que fue uno de los cuatro heridos en el incendio de una vivienda en el barrio de Recimil, de Ferrol, ocurrido el pasado jueves, ha fallecido a consecuencia de las lesiones respiratorias. El joven permanecía ingresado en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), tras el incendio. Fuentes sanitarias han confirmado su fallecimiento en las últimas horas, debido a una severa intoxicación por inhalación de humo.

A pesar de los esfuerzos del equipo médico, la gravedad de las lesiones respiratorias derivadas del incendio ha provocado el fallecimiento del varón, cuya evolución era crítica desde su ingreso, el pasado jueves.

El último parte médico facilitado por el centro hospitalario este lunes detalla además la situación clínica del resto de los heridos, afectados por el fuego.

Los otros tres heridos permanecen ingresados

Así, la mujer de 24 años permanece ingresada en la Unidad de Quemados con un pronóstico grave. Presenta quemaduras de segundo grado que afectan al 5% de su superficie corporal, localizadas principalmente en manos y pies, además de un cuadro de intoxicación por inhalación de humo. Mientras, el menor de tres años continúa bajo vigilancia estrecha en la UCI pediátrica. Su estado actual se mantiene bajo pronóstico reservado.

En las tareas de extinción del incendio, también resultó herido grave un bombero, que participaba en el dispositivo, y al que fue necesario amputar una de sus extremidades inferiores, tras quedar atrapada en una escalera. El bombero presenta la evolución más positiva. Tras ser intervenido el pasado jueves, se encuentra actualmente ingresado en planta y evoluciona favorablemente de sus lesiones.

Concentración de apoyo al bombero herido

Tras lo sucedido en el incendio del pasado jueves en Ferrol, la ciudad se ha volcado tanto con la familia afectada por el incendio, como con el bombero que resultó herido, y en extensión, con todos sus compañeros del parque municipal ferrolano.

Estos además, llevan denunciando varias semanas la falta de medios y la situación de una plantilla que está “bajo mínimos”, y lo ocurrido con su compañero en el dispositivo del pasado jueves, ha encendido de nuevo la mecha de la indignación y de la protesta. Por todo ello, los compañeros han convocado una concentración de apoyo, para su compañero Polo, pero también para recordar la situación laboral que están viviendo en la plantilla.

La cita está prevista para el próximo jueves 26, en una concentración que se celebrará en la plaza de Armas, y para que la hacen un llamamiento a la ciudadanía en general, recordando que “¡Todos somos Polo! y ahora más que nunca necesita tu cariño, tu apoyo y tu fuerza”. La concentración está convocada para las seis de la tarde.