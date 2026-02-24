Alberto Rosa 24 FEB 2026 - 15:06h.

En las imágenes se ve como las botellas con bengalas que portaba una camarera del local tocan con el techo de espuma

El dueño del bar incendiado en Crans Montana comparece por tercera vez: "No hay un solo instante en el que dejemos de pensar en las víctimas"

La Fiscalía de Sion, en Suiza, ha hecho público un vídeo en el que se muestran los primeros 18 segundos del incendio del local 'Le Constellation' de la estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza, en la pasada Nochevieja.

El vídeo forma parte del expediente de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Sion sobre el incendio en el que murieron 41 personas y 115 resultaron gravemente heridas. En él se ve el momento exacto en el que una botella con una bengala toma la espuma acústica del techo y este se incendia.

En las imágenes se ve a una camarera portando dos botellas de champán adornadas con bengalas. En un momento dado, eleva una de ellas hacia el techo del local, que estaba recubierto de esta espuma acústica, altamente inflamable.

En apenas unos segundos, ese revestimiento comienza arder y las llamas se propagan con rapidez por el local. Fiscales de Italia y Suiza se reunieron el pasado jueves en Berna, donde acordaron aumentar la cooperación entre las investigaciones sobre el trágico suceso en la estación de esquí Suiza. Por ello, incluirán la participación de investigadores italianos en los procedimientos.

Jacques Moretti, copropietario del bar de la estación de esquí suiza de Crans-Montana, compareció el pasado 12 de febrero ante los abogados de las víctimas. Las investigaciones se centran en una posible negligencia en las medidas de seguridad del local.

La declaración de uno de los propietarios del bar

"No hay un solo instante en el que dejemos de pensar en las víctimas", señaló a algunos periodistas presentes en los alrededores del lugar de la audiencia celebrada a puerta cerrada en la capital valesana, a unos 20 kilómetros de Crans-Montana.

Moretti permaneció en prisión preventiva durante dos semanas tras su primer interrogatorio, aunque posteriormente quedó en libertad provisional después de abonar una fianza de 200.000 francos (unos 218.000 euros).

Tanto él como su esposa, también en libertad provisional, están sujetos a medidas cautelares, entre ellas la obligación de comparecer periódicamente en comisaría y la prohibición de abandonar territorio suizo.