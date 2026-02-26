Claudia Barraso 26 FEB 2026 - 17:42h.

Marta García, ganadera de Cantabria, ha publicado en sus redes sociales un vídeo donde habla del fenómeno de los 'therians'

Animalistas y veterinarios, preocupados por el impacto de los therians en animales reales: "Otros perros les podrían morder"

La ganadera Marta García, la que en su momento fue el número dos de Félix Álvarez en la lista de Ciudadanos al Parlamento de Cantabria en 2019, ha estallado contra los ‘therians’ a través de un vídeo de varios minutos que ha publicado en redes sociales.

No ha querido se ha querido dejar ningún detalle en explicar cuál es su opinión sobre este fenómeno que triunfa entre los más jóvenes y que consiste en disfrazarse del animal con el que se sienten identificados y comportarse como tal. Lo que para algunos es una moda, para la influencer y ganadera es "un síntoma". El vídeo ha recibido cientos de likes y comentarios donde mucha gente ha apoyado la opinión de la ganadera.

“No estamos ante una moda, estamos ante un síntoma. Si decir que esto no es normal me convierte en intolerante, entonces el problema no soy yo. Señores, ya lo habéis visto. España 2026. Tenemos jóvenes que se sienten lobos, que se creen zorros o que se sienten gatos. Y lo más inquietante es el medio y la validación. El miedo a decir en voz alta que esto no encaja”.

Sobre su experiencia viviendo con animales: “Yo vivo entre animales y jamás he visto a una vaca levantarse por la mañana dudando si es un caballo. La naturaleza tiene reglas y la realidad tiene límites. Cuando borramos esos límites no estamos ampliando libertades, las estamos confundiendo”.

"España no puede ser un circo social"

“El problema no es que se pongan una máscara, es que una generación entera necesite una máscara para sentirse vista, para sentirse alguien. Nos han vendido que todo vale, que cuestionarlo es intolerancia y que callarse es respeto. Pero respeto no es aplaudir cualquier cosa. Respeto es poder discrepar sin que te censuren”.

“No tenemos acceso a la vivienda, no tenemos estabilidad laboral ni un proyecto común de país, pero eso sí, tenemos colmillos de plástico y eso es ‘trending topic’. Están escapando de la frustración y de la incertidumbre. Lo fácil en estas situaciones sería callar y mirar para otro lado. Libertad no es solo disfrazarse y gatear en un parque, libertad es opinar sobre ello. España no puede convertirse en un circo social porque ya tenemos bastante con un circo político".