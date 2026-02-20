El fenómeno de los 'therians' que tanto ha triunfado entre algunos adolescentes, puede tratarse de un trastorno psicológico

'Therian', el llamativo fenómeno viral que arrasa en redes: personas que tienen "conexiones espirituales" con animales y los imitan

Los 'Therians' ya han llegado a nuestro país. Es un fenómeno entre los adolescentes que se identifican con animales. Algunos, caminan a cuatro patas, emiten sonidos o visten, con algún tipo de máscara o accesorio. Tiene una explicación psicológica, hay dos tipos, algunos es simplemente por pertenencia a un grupo, pero otros van más allá y es un trastorno psicológico.

En España se van a producir muchas concentraciones de todas las personas que de identifican con este fenómeno. Hay muchas personas que no entienden este fenómeno, como le pasa a este taxista cuyo vídeo se ha viralizado. Entra una 'clienta' al vehículo, con correa, ladrando y con un la cara pintada de perro.

La parecía la broma, hasta que le preguntó de qué se trataba y ella le contestó que era un perro y una mujer, un 'Therian'. Lo que explica este fenómeno son que las personas se identifican con animales. Algunos con distintas razas de perro, otros con gatos, con zorros e incluso con lobos.

Cómo se comportan y actúan

No solo llevan la cara pintada, sino que se comportan como esos animales con los que se identifica. Corren, saltan, e incluso se comunican como verdaderos animales. Para ellos no es un disfraz, es algo más espiritual: "Desde siempre me sentí como un animal, parcialmente animal, porque no puedo usar mi forma humana".

Muchos jóvenes han convertido esta moda viral en una manera de reivindicar su identidad, de pertenecer a la manada. Algunos expertos alertan: "Ojo con la salud mental de los adolescentes. El debate está abierto". Esta noche están previstas quedadas en toda España.