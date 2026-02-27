El negocio de los pedos en Internet: hasta 50.000 euros semanales por enviar flatulencias en botes

La influencer Stephanie Matto se ha hecho viral por haber conseguido una fortuna a base de vender botes con sus gases

Según comentaba ella misma en su perfil de Instagram, con este negocio puede llegar a ganar hasta 50.000 dólares a la semana

Compartir







La influencer Stephanie Matto se hizo famosa en Internet por vender sus flatulencias. Esta influencer checa, tras participar en un reality australiano, aumentó su fama por el negocio escatológico que puso en marcha y con el que se hace con una jugosa cantidad de dinero al mes: vende sus propias flatulencias en tarros de cristal.

Según comentaba ella misma en su perfil de Instagram, con este negocio puede llegar a ganar hasta 50.000 dólares (44.155 euros) a la semana, un negocio muy lucrativo del que ella presume orgullosa.

Para conseguir generar el mayor número de flatulencias posibles, Matto se ha visto obligada a adaptar su dieta que se ha convertido en un menú constante a base de judías, muffins de proteínas, huevos duros, batidos de proteínas y yogures durante el desayuno.

Tras lograr la ventosidad, Matto lo embotella en un frasco de vidrio, cierra la tapa y lo envía por 992 dólares (876 euros) cada uno. Junto al bote, una nota personalizada para cada cliente.

No solo pedos: alta cotización para la ropa interior

Vender ropa interior en Internet, particularmente ropa interior usada, es un negocio en auge que genera ingresos extra significativos, llegando a pagarse por el envío de estas prendas hasta 1.500 € al mes. Este negocio requiere crear una base de "clientes fieles", puesto que la exclusividad y el anonimato son claves en este mercado.