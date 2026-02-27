Quejas vecinales y una revisión policial dejan sin estreno a un circo en Badajoz

Fuentes municipales señalan que la clausura responde a la necesidad de verificar que la instalación cumple con todos los requisitos

La Policía Local de Badajoz ha ordenado la clausura de un circo instalado recientemente en la ciudad tras recibir diversas quejas de vecinos de la zona. La decisión se adoptó poco antes del inicio de las funciones previstas, por lo que el espectáculo no llegó a abrir sus puertas al público.

Según el medio 'Hoy' la carpa se había instalado en un solar utilizado habitualmente para actividades temporales y eventos itinerantes y el circo tenía previstas varias sesiones durante el fin de semana y planeaba permanecer en la capital pacense durante varias semanas.

Inspección y cierre cautelar

Tras las denuncias vecinales, relacionadas con molestias y posibles incumplimientos de la normativa municipal, agentes de la Policía Local realizaron una inspección para comprobar la documentación y las condiciones de seguridad del recinto. Como resultado de esa actuación, se procedió al precinto del acceso y a la suspensión cautelar de la actividad.

La Policía Nacional colaboró en el dispositivo para garantizar el orden y evitar incidentes ante la presencia de personas que acudían a las primeras funciones.

Fuentes municipales señalan que la clausura responde a la necesidad de verificar que la instalación cumple con todos los requisitos administrativos y técnicos exigidos para este tipo de espectáculos itinerantes, especialmente en materia de licencias, seguridad y convivencia vecinal.

Por el momento, el Ayuntamiento no ha precisado si el cierre será temporal, a la espera de que se subsanen posibles deficiencias, o si supondrá la cancelación definitiva del espectáculo en Badajoz, mientras tanto, la carpa permanece cerrada y sin actividad.