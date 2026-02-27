Por su parte, Petronor ha pedido disculpas “por las molestias que se hayan podido ocasionar” a raíz del incidente

Los vecinos de Muskiz (Bizkaia) han seguido la recomendación de no salir a la calle para evitar respirar benceno en altos niveles tras una fuga en la refinería de Petronor, pero han expresado su “indignación” por lo tarde que se avisó a la población, que llevaba días “sufriendo picores y problemas al respirar”.

La gran mayoría de las ventanas del pueblo han tenido sus persianas bajadas, los comercios estaban cerrados y las pocas personas en la calle llevaban mascarillas, “aunque igual no sirven para nada”, han comentado a EFETV varias vecinas del municipio, “muy enfadadas porque hacía días que sentíamos este olor tan fuerte” y que algo estaba pasando en la refinería, pero hasta anoche “nadie dijo nada”.

Coinciden en que algo cambió el domingo

“Empezamos a notar picor de ojos y en la cara”, pero como hizo un día soleado “no sonó la sirena de Petronor y nadie avisó de nada; la gente seguía paseando”.

“Realmente no se ha avisado correctamente, ni a tiempo”, han denunciado, porque “el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento han dado recomendaciones para no salir de casa y tener todo cerrado, pero no creemos que eso sea suficiente ni totalmente seguro, porque dentro de casa también lo estamos respirando y llevamos bastantes días así”.

Las tres mujeres llevan décadas residiendo en Muskiz y están “acostumbradas a las incidencias” en esa planta industrial, “pero como esta, no ha habido ninguna”.

“Aconsejan no salir, pero si no lo prohíben hay que ir a trabajar”, han advertido

También han señalado que Petronor debería asumir las pérdidas económicas de los comercios afectados y han mostrado preocupación por la salud en el municipio.

Otra vecina ha resumido el sentir general: “Hoy la palabra clave es indignación respecto a la manera de informar a los ciudadanos. Sabemos que tenemos aquí una fábrica con ciertos riesgos que asumimos por vivir aquí, pero deberíamos tener una información adecuada si ocurre algo”.

El alcalde de Muskiz, Eduardo Briones, ha asegurado que durante toda la incidencia la comunicación “con el Departamento de Salud y con Petronor ha sido fluida” y que han recibido las mediciones de esa sustancia en el ambiente.

En principio, ha aclarado, “solo una exposición prolongada puede ser perjudicial”

Según les han trasladado desde Salud, aunque ha considerado “lógico el enfado” de los vecinos. El regidor, de PSE-EE, se ha preguntado qué ocurrió entre las 12:00 horas, cuando Petronor aseguró tener la incidencia controlada, y las 20.00 horas, cuando el Gobierno Vasco lanzó el aviso para que la población no saliera de sus casas.

El Ejecutivo autonómico hizo una recomendación preventiva, no obligatoria, y desde el Ayuntamiento añadieron que, en la medida de lo posible, no se enviara a los niños a los colegios ni a los mayores a los centros de día.

Finalmente, el alcalde ha valorado que el municipio pueda volver a la normalidad tras el levantamiento este viernes de las recomendaciones.

