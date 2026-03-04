Además de la joven fallecida, los servicios de emergencias atendieron a un hombre de 45 años

La fallecida tras el derrumbe este martes de una casa de dos plantas en Siete Iglesias de Trabancos, en Valladolid, es una joven de 28 años de nacionalidad boliviana, al igual que las tres personas que resultaron heridas en el suceso, todas ellas vecinas de Mula, en Murcia.

Así lo ha indicado el ayuntamiento de la localidad murciana en un comunicado en el que lamenta profundamente el fallecimiento de su joven vecina y desea una pronta y completa recuperación a los heridos.

El alcalde de Mula ha señalado que “hoy es un día triste para Mula. Una joven ingeniera, vecina de nuestro municipio y de origen boliviano, ha fallecido, y tres trabajadores, también vecinos de Mula y del mismo origen, han resultado heridos tras vivir momentos críticos bajo los escombros. Como alcalde me he puesto en contacto con el responsable de la empresa para trasladarle nuestras condolencias y ponerme a disposición para todo lo que puedan necesitar”.

Tanto la víctima mortal, una ingeniera nacida en Bolivia, como los heridos , "que han vivido momentos críticos bajo los escombros", trabajan para la firma Mofer Solar, señala el alcalde, Juan Jesús Moreno, en su comunicado.

La empresa, dedicada desde hace 16 años al hincado, montaje de estructuras metálicas, seguidores solares y módulos para instalaciones fotovoltaicas, ha emitido también una nota en la que afirma: "Hoy es un día profundamente triste para todos los que formamos parte de esta empresa porque la pérdida de nuestra compañera nos deja un vacío humano y profesional imposible de expresar con palabras".

Además de la joven fallecida, los servicios de emergencias atendieron a un hombre de 45 años, otro de 31 y a una mujer de unos 70 años, todos ellos hospitalizados tras el derrumbe, ocurrido poco antes de las 19:00 horas del martes en la Plaza Mayor de Siete Iglesias, a unos 60 kilómetros de la capital vallisoletana.