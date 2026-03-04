El Ayuntamiento de Siete Iglesias de Trabancos tenía previsto hacer un estudio del edificio derrumbado: los técnicos determinan el origen

Al menos un muerto en el derrumbe de un edificio en Siete Iglesias de Trabancos

Una casa de dos plantas se ha derrumbado en Siete Iglesias de Trabancos. Al menos una de las tres personas atrapadas ha fallecido en el mismo. Según informan desde Protección Civil de la Junta de Castilla y León, una de las dos personas rescatadas del derrumbe murió en la ambulancia. La fallecida sería una mujer de 30 años. Informa en el vídeo Álvaro Latanda.

Aún falta por rescatar a la tercera persona que, por el momento, se encontraría con vida. Los equipos de emergencias continúan trabajando en el lugar de los hechos. El derrumbe fue tan repentino que no dio tiempo a desalojar a las cinco personas que residían en la casa.

Las autoridades siguen evacuando a todos los trabajadores del Ayuntamiento por prevención, ya que estaba unido al edificio colapsado. Allí siguen trabajando técnicos del Ayuntamiento, per también han acudido en su ayuda efectivos de la Diputación de Valladolid, quienes han centrado todos sus esfuerzos esta mañana en determinar el origen de este derrumbe.

El Ayuntamiento tenía previsto realizar un estudio

De hecho, el Ayuntamiento tenía previsto hacer un estudio de la casa que se ha venido abajo para comprobar si su estado era el idóneo y tratar de evitar tragedias como la que ha acabado con dos personas tras su derrumbe. Las personas que se encontraban en su interior no pudieron hacer nada por salvarse, ya que el techo y las paredes se les vino encima en cuestión de segundos.

El siniestro se ha producido en una vivienda en las que se estaban realizando obras por "problemas de grietas". El suceso ha golpeado a este pequeño municipio de la provincia de Valladolid con menos de 500 habitantes. El pueblo en shock se ha puesto a ayudar desde el primer momento y se ha instalado hasta una tienda de campaña. Una tragedia por la que mucha gente ya se encuentra conmocionada al enterarse de la muerte de dos de sus vecinos.