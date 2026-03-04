El director del centro escolar apenas podía pronunciar el nombre de los jóvenes fallecidos en la playa de El Bocal, Santander

Las "responsabilidades" de la tragedia en El Bocal, Santander: las autoridades se pronuncian sobre el hundimiento de la pasarela

Los vecinos de Santander siguen conmocionados ante la trágica muerte de cinco jóvenes tras el hundimiento de una pasarela de madera en la playa de El Bocal, en Santander. Los chicos estaban haciendo una ruta en una zona que los vecinos han reconocido como muy transitada.

Nadie se esperaba esta tragedia. Una chica de 20 años que se encontraba con el grupo sigue desaparecida y otra, de 19 años, permanece ingresada en el hospital cántabro. Tres de ellos se iban de Erasmus y los otros cuatro eran compañeros de unos jóvenes que están rotos del dolor tras su pérdida.

En el colegio, han querido rendirles un emotivo homenaje haciendo un minuto de silencio en el patio del centro. Allí se concentraron tanto los alumnos como los profesores y el director. Solo se han escuchado lamentos y lágrimas de dolor, pero también de incertidumbre ante lo ocurrido. Terminaba con una gran ovación de aplausos que ha emocionado a todos los presentes.

Una tragedia que ha dejado sin palabras a los vecinos del municipio

El director, sin palabras tras lo ocurrido, no podía articular palabras al recordar los nombres de las víctimas: "Ayer celebrábamos la incorporación de...". No pudo decir sus nombres sin evitar derramar lágrimas al recordar a los chicos que murieron en ese trágico accidente mientras solo estaban dando un paseo.

"Es un golpe que nos ha sacudido de lleno", decía muy emocionado a los medios tras terminar el minuto de silencio. No pueden asimilar todavía la pérdida de estos jóvenes que cayeron al agua tras el derrumbe de esta pasarela de la playa de El Bocal. Una zona, aparentemente segura, pero cuyos vecinos han asegurado que estaba dejada y abandonada.

Las autoridades siguen investigando lo ocurrido y ahora tratan de buscar "responsables". Además, todos los esfuerzos se concentran en buscar a la joven que sigue desaparecida. Por el momento, la única superviviente de esta tragedia ha sido ingresada en la UCI del Hospital Marqués de Valdecilla