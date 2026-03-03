"Ojalá esas dos búsquedas no acaben siendo víctimas", ha deseado la regidora de Santander

Un grupo de siete jóvenes cae al mar tras hundirse una pasarela en El Bocal, en Santander: cinco han muerto y uno sigue desaparecido

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha lamentado lo sucedido esta tarde en la playa de El Bocal de la ciudad, donde una pasarela ha colapsado cuando pasaban por ella siete personas, cuatro de las cuales han fallecido, dos están desaparecida y otra ha sido trasladada con hipotermia al Hospital Valdecilla.

"Una gran desgracia porque un grupo de siete jóvenes que venían a disfrutar de la naturaleza se han encontrado con este accidente", ha manifestado la regidora en declaraciones a los periodistas en el lugar de los hechos, una zona de acantilados del municipio donde se ha habilitado el Puesto de Mando Avanzado.

Según ha explicado a los medios, los hechos se han producido en torno a las cinco menos cuatro de la tarde, cuando los servicios de emergencia han recibido el aviso del colapso de una de las pasarelas de madera que hay en la zona, en concreto la que está entre dos acantilados, y por debajo de la cual discurre un regato de agua que desemboca en el mar.

La búsqueda continuará "hasta que haga falta"

La alcaldesa ha señalado que, según el testimonio de la, por ahora, única superviviente del suceso, un grupo de siete jóvenes atravesaba la pasarela cuando se ha roto y han caído al agua y a una zona de rocas. Hasta el momento, se han recuperado cuatro cuerpos sin vida y continúa la búsqueda "muy activa" de las dos personas que siguen desaparecidas.

En este sentido, Igual --que ha dicho desconocer y en cualquier caso ha declinado informar de la procedencia de las víctimas de esta "desgracia", al ser "datos sensibles" y por respeto también a sus familias-- ha indicado que el dispositivo de búsqueda por tierra, mar y aire desplegado en la zona continuará "hasta que haga falta", y ha reafirmado que los efectivos trabajan "a tope para que se pueda encontrar cuanto antes" a los desaparecidos.

"Ojalá esas dos búsquedas no acaben siendo víctimas", ha deseado la regidora de Santander, que ha trasladado que las condiciones de la mar "no son buenas", pese a lo cual "no se va a cejar tampoco de buscar" en el agua, aunque como ha admitido "es complicado", también por la ausencia de luz desde el atardecer.

Gema Igual ha informado además de que ha contactado con Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, área de la que depende la pasarela habilitada en el lugar, y que según ha indicado se estaría desplazando a Santander, donde deberá pronunciarse sobre el estado de la instalación.

"Debemos dar datos certeros y ponernos en el caso de los familiares y de las víctimas. Estamos hablando de seres humanos y vidas", ha precisado la alcaldesa para pedir, "por favor, que la política no manche el objetivo principal, que es poder recuperar a los supervivientes, si los hay, y poder atender a las familias" de las víctimas.

En esas tareas participan medios y efectivos de Policía Local y Nacional, Bomberos, Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Cantabria, 061, el SUAP del Sardinero, Cruz Roja -con embarcación y asistencia psicosocial-, Salvamento Marítimo, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, los drones del Ejecutivo, Costas y el Ayuntamiento, que ha habilitado el Centro Cívico Fernando Ateca para atender a personas afectadas por este suceso.

La presidenta de Cantabria, "consternada"

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, se ha mostrado "consternada" por el "terrible accidente" de El Bocal, en el que han fallecido cuatro personas y se busca a otras dos tras colapsar la pasarela por la que iban y caer a una zona de mar y rocas.

En sus redes sociales, la presidenta dice seguir "muy de cerca" la evolución de los acontecimientos y que el Gobierno regional está "volcado" con todos sus medios para atender el suceso. "Todo mi cariño y solidaridad con las víctimas y sus familias", concluye.