Al menos siete jóvenes, seis mujeres y un hombre, cayeron este martes por una zona de agua y rocas tras venirse abajo una pasarela de una senda que se encuentra en la playa de El Bocal, en Santander. Solo una de las jóvenes ha sido rescatada con vida, mientras que el resto murieron en el acto. Una de ellos continúa desaparecido.

Los jóvenes estaban haciendo una ruta cuando la estructura de madera cedió. Las autoridades rescataron los cinco cadáveres y siguen buscando a la desaparecida, una chica de 20 años de Guadalajara. La única superviviente, de 19 años, ha sido ingresada en la UCI del hospital Marqués de Valdecilla.

Aunque todos los esfuerzos se centran en buscar a la joven, las autoridades también están investigando lo ocurrido. ¿Por qué cedió esa plataforma de madera? Los jóvenes paseaban por 'territorio seguro', no se habían adentrado a ninguna zona donde el paso no estuviese permitido, todo lo contrario.

Un juez determinará la responsabilidad de cada gobierno

Desde el Ayuntamiento, el Gobierno autonómico y el Gobierno Central han afirmado estar dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario para determinar el origen de ese accidente que se ha cobrado la vida de al menos cinco personas. Sin embargo, finalmente tendrá que ser un juez quien determine de quién dependía la responsabilidad de asegurarse que la pasarela estuviese en buen estado y no supusiese un peligro.

En el minuto de silencio que se ha celebrado en honor a las víctimas en el centro escolar donde iban los jóvenes, apenas su director puede articular palabra ante lo sucedido. Lágrimas de desconsuelo, de tristeza, pero también de incertidumbre de unos compañeros y profesores que todavía no entienden lo sucedido.

El "abandono" de las plataformas de la zona

Tres de las víctimas iban a irse de Erasmus, junto con los otros cuatro alumnos que paseaban por esa pasarela: "Es un sitio por el que pasa mucha gente", afirma uno de los vecinos. En el paraje hay varios puentes y pasarelas que son fruto de un antiguo proyecto iniciado en 2014 que tuvo que ser paralizado ante el rechazo vecinal.

De hecho, mucho de los vecinos consideran esta zona como "abandonada total". Una infraestructura que, según han confirmado, carece de revisiones y de un mantenimiento que la convierta en una plataforma estable. Las investigaciones tratan de averiguar el por qué de esa dejadez que ha dado como resultado cinco muertes.

"Hay que intentar encontrar responsables y si no sabes cuál es la causa es bastante complicado", afirmaba esta mañana en declaraciones para la prensa Hugo Morán, Secretario de Estado de Medioambiente. "No vamos a achacar responsabilidades porque no es el momento", decía, sin embargo, Gema Igual, alcaldesa de Santander.