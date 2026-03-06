El cantante de 'Los del Río' lamentan el uso de la ‘Macarena’ en un vídeo de ataques de EEUU a Irán

Trump exige a Irán su "rendición incondicional" y la elección de un "líder aceptable" para firmar la paz

Antonio Romero, miembro del dúo musical 'Los del Río' y autor de la célebre canción ‘Macarena’, ha lamentado este viernes que una versión remasterizada del tema se haya utilizado de fondo en un vídeo difundido por la Casa Blanca en redes sociales como TikTok, en el que se muestran imágenes de ataques de Estados Unidos a Irán en el marco del conflicto abierto actualmente en Oriente Próximo.

En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, Antonio Romero ha comentado que se le ponen “los vellos de punta” al escuchar la música de la canción de fondo en un vídeo de ese cariz, porque él la creó “para alegrarle la vida al mundo, no para matarle la vida al mundo”.

Romero critica el uso de la canción en un vídeo sobre ataques a Irán

No obstante, el componente de Los del Río ha reconocido que cuando se realiza “una canción que sale al mundo” y que, 33 años después de su lanzamiento en 1993, “sigue siendo la número uno popularmente en todos los rincones del mundo”, cualquiera “puede dispararle y hacerla suya a su antojo”. Aun así, ha querido dejar claro que él creó la pieza “para alegrarle la vida al mundo, no para matarle la vida al mundo”.

De esta manera, Antonio Romero se ha preguntado “por qué tienen que utilizar (desde el Gobierno de Estados Unidos) una cosa tan simpática y tan graciosa” en un vídeo sobre los bombardeos a Irán.

Una canción que sigue siendo popular más de 30 años después

Frente a ello, ha reivindicado que esta canción “es de la tierra de María Santísima”, y que él le ha echado “mucha culpa del éxito” de la misma a la Esperanza Macarena, la Virgen cuya talla “está en San Gil”, en referencia a la parroquia de Sevilla donde se ubicaba esta imagen antes de su traslado a la basílica en la que se venera actualmente.

Así las cosas, Antonio Romero ha concluido preguntándose “qué culpa” tienen Los del Río si la canción ‘Macarena’ “es la más popular del mundo y la coge la gente para utilizarla en lo que le da la gana”.