Mercedes Afonso, la madre de Airam Concepción, el joven de 20 años con trastorno del espectro autista y altas capacidades que se busca en la isla de La Palma desde el pasado 16 de febrero, ha recibido un importante mensaje de su entorno para animarla en su lucha para que no decaiga la búsqueda de su hijo cuando se cumple una semana sin datos o pistas sobre su paradero. Mercedes ha compartido en sus redes sociales un 'post' en Instagram de su amiga Lourdes López en la que recupera un regalo que le hizo en 2021 en el que destaca en color rojo la palabra "Coraje".

Lourdes recuerda a su amiga Mercedes que "Un 11 de noviembre (exactamente de 2021) llegó a mis manos este bolso. No fue un regalo cualquiera, fue un regalo hecho a conciencia por una amiga. Un regalo que yo, sin saberlo, necesitaba. Me di cuenta en el momento mismo en que abrí el paquetito y lo vi: coraje".

"La virtud de la fortaleza"

En su post de Instagram, Lourdes asegura convencida que su amiga sabía perfectamente por qué le hacía ese regalo y por qué había escogido concretamente la palabra "coraje" como mensaje del mismo: "Ella me lo dio con esa sonrisa tímida que va cargada de ternura y, a las dos, se nos rayaron los ojos".

Recuerda también que "Tiempo después leí que "coraje" viene derivado del latín "cor" (corazón) y es la virtud de la fortaleza. Y yo no conozco a nadie más fuerte que a esa querida amiga que me regaló coraje cuando yo lo necesitaba. Su vida es el ejemplo vivo de la valentía, del arrojo y el valor. @merlunatica Mercedes Afonso te comparto el CORAJE que tú me regalaste aquel noviembre".

El mensaje de Lourdes a la madre de Airam concluye con alentándola a con un emotivo: "¡CORAJE, Merche, CORAJE!", al tiempo que le recuerda que "Somos muchas más las que te lo compartimos, las que te conocemos y te queremos (¡cómo no quererte!). Las que hacemos de contrafuertes de cariño y estamos aquí para sostenerte".

Tres semanas sin noticias de Airam

Airam fue visto por última vez tras bajarse de un autobús en Santa Cruz de La Palma el 16 de febrero y desde entonces se ha desplegado un amplio dispositivo de búsqueda que abarca zonas urbanas, rurales y costeras, con especial atención al enclave donde se perdió la señal de su teléfono móvil.

En los días posteriores, los equipos de emergencia localizaron una mochila atribuida a Airam cerca de la costa lo que orientó la investigación hacia el litoral. Poco después, se produjo un hallazgo clave: un pantalón vaquero encontrado en el mar por buzos y agentes de la Guardia Civil, coincidente con el que llevaba el joven el día de su desaparición. La prenda apareció en la misma zona donde se detectó por última vez la señal de su móvil, reforzando la hipótesis de que pudo dirigirse hacia el mar.

A pesar de estos indicios materiales, el paradero de Airam sigue siendo desconocido. El operativo continúa activo por tierra, mar y aire, con protocolos adaptados a su sensibilidad sensorial y a su condición dentro del espectro autista. Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación mientras la comunidad palmera sigue pendiente de cualquier avance

Mientras tanto, su madre traslada su convicción de que su hijo es un "superviviente" que en su vida "ha sobrevivido a situaciones increíbles" y entiende que ahora no se fía "de nadie" porque ha sufrido un proceso de "colapso" que suele corresponderse con un primer día en el que está "alterado" y se mueve "mucho" y a partir de ahí "busca esconderse".

"Él vivió una experiencia muy traumática hace seis meses y creemos que el lunes, por un hecho, se revivió eso que él ha pasado", contó a los medios, remarcando que es lo que sostiene también su psicóloga clínica, que se ha desplazado a la isla para ayudar en la búsqueda.

No obstante, Mercedes ha lanzado un "mensaje de esperanza": "Creo que mi hijo está escondido, probablemente muy cansado, pero él seguro que está buscando agua para beber y comida. Mi hijo, en otro momento ha comido plantas y bichos, ya lo ha hecho antes, entonces creo que él está en esa situación".