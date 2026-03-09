La mujer falleció el domingo 8 de marzo a los 111 años y 237 días

Ascensión Capilla nació en Cabeza del Buey (Badajoz) el 14 de julio de 1914

Compartir







La extremeña Ascensión Capilla Rodríguez, la persona más longeva de la región, ocupando el cuarto puesto entre las personas con mayor edad de España, ha fallecido este domingo a los 111 años y 237 días, según ha informado el portal 'Extremeños Centenarios'.

Ascensión Capilla nació en Cabeza del Buey (Badajoz) el 14 de julio de 1914 y ayer, domingo 8 de marzo de 2026, falleció en Madrid dejando tanto a Extremadura como a España, sin una de sus personas más longevas.

Ascensión Capilla Rodríguez, 'La Chonita'

Durante sus últimos años residió en la Comunidad de Madrid, "donde ha sido cuidada con cariño mientras su historia seguía despertando admiración entre quienes seguimos la longevidad extremeña", declaraban a través de la cuenta de Facebook de 'Extremeños Centenarios'.

"Quienes la conocieron recordarán a Ascensión, 'La Chonita', por su ternura, por la serenidad de sus últimos años y por esa muñequita que siempre la acompañaba, símbolo de la inocencia y la calma que la rodeaban", ha destacado el portal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras su fallecimiento, Jesús Redondo Bermejo, nacido el 2 de julio de 1915 en el municipio cacereño de Cañaveral, se ha convertido en la persona más longeva de Extremadura a sus 110 años.