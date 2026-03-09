Celia Molina 09 MAR 2026 - 11:27h.

Rachel Tussey quedó en muerte cerebral tras someterse a una operación estética para reducir la grasa en la zona de su abdomen

Su marido, que ha dado la noticia en sus redes sociales, asegura que las complicaciones de la operación se debieron a una "negligencia"

Rachel Tussey, una influencer estadounidense de 47 años y madre de tres hijos, ha fallecido tras someterse a una cirugía estética, según ha informado la revista People. Ella misma había expresado en sus redes sociales la ilusión que le hacía pasar por el quirófano para reducir su grasa abdominal, hasta el punto de haber llevado a las puertas de la clínica el bikini que pretendía ponerse una vez realizada la abdominoplastia. "Hace años que no me pongo un bikini", admitía la creadora de contenido.

Tras hacerse unas fotografías con el bañador y ponerse la bata del paciente, Rachel publicó un último vídeo en su cuenta de TikTok, donde tenía casi 50.000 seguidores, para pedir a sus seguidores que "rezaran por ella", aunque sabía que "estaba en buenas manos" y que "todo iba a salir bien". Desgraciadamente, su marido tuvo que publicar un vídeo posterior en el que anunciaba que la influencer estaba en "muerte cerebral" por las complicaciones de la operación, si bien él mismo, acusa a los médicos de haber cometido una "grave negligencia":

"Mi mujer estuvo seis minutos sin oxígeno"

"Recibí una llamada en la que me decían que podía volver a la sala de recuperación. El médico me dijo que la cirugía había salido muy bien y recuerdo haber escuchado a mi esposa pronunciar mi nombre. Entonces llegó una enfermera que, supuestamente, le había preguntado a Rachel cómo se sentía tras suministrarle la anestesia. La llevaron a la habitación. Lo siguiente que sé es que mi mujer miró hacia abajo y vi que su cara está pálida. Supuse que era por la cirugía, ya sabes, por la falta de sangre", comienza a explicar en su devastador vídeo.

Entonces, Rachel dejó de responder y una enfermera comenzó a practicarle la reanimación cardiopulmonar. "Solo soy un simple obrero de la construcción, pero me di cuenta de que algo iba mal. Sin embargo, no había ninguna sensación de urgencia", ha añadido Jeremy Tussey. Recordó también que las enfermeras llamaron al cirujano plástico de Rachel, quien "evaluó la situación" y luego les indicó que llamaran al 911. La paciente fue trasladada rápidamente desde la clínica al hospital 'TriHealth Bethesda North Hospital', donde fue conectada a un respirador artificial.

Su esposo, Jeremy, la desconectó del soporte vital

"Estuvo sin oxígeno durante más de seis minutos y anoche me dijeron que tenía muerte cerebral", concluyó el marido, que tuvo que tomar la dolorosa decisión de desconectar a Rachel del soporte vital. Ahora, sus seres queridos han abierto un GoFundMe para ayudar a Jeremy a continuar criando a sus tres hijos, señalando lo "buena madre, buena persona y devota esposa que era Rachel":

"El miércoles 25 de febrero, Rachel se sometió a una cirugía que, trágicamente, resultó en una desafortunada situación de negligencia médica. Tras la intervención, sufrió graves daños cerebrales tras una prolongada pérdida de oxígeno y fue conectada a un respirador bajo sedación. Rachel luchó valientemente con su familia a su lado, pero la gravedad de los daños la dejó con una actividad cerebral mínima. El 5 de marzo, su esposo Jeremy se enfrentó a la inimaginable y desgarradora decisión de desconectarla del soporte vital", versa el texto de la página.

"Rachel deja atrás a su amado esposo, Jeremy, y a sus tres hijos, Tristan, Alec y Livi. Mientras su familia afronta esta devastadora pérdida, también se enfrenta a importantes gastos inesperados en un momento ya de por sí abrumador por el dolor. Si está dispuesto y puede hacerlo, considere la posibilidad de hacer una donación para ayudar a aliviar parte de la carga financiera de su familia", concluye.