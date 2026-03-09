Celia Molina 09 MAR 2026 - 12:51h.

La esposa del actor fallecido ha publicado un vídeo de su hija en las redes sociales el día en que hubiera sido su cumpleaños

La viuda de James Van Der Beek y sus seis hijos, "sin fondos" tras gastarse todos sus ahorros en los cuidados del cáncer

El pasado 11 de febrero, James Van Der Beek, actor conocido mundialmente por su papel protagonista en 'Dawson Crece', falleció tras una dura lucha contra el cáncer de colon. "Nuestro amado James David Van Der Beek ha muerto pacíficamente. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y serenidad", escribió su esposa, Kimberly, esa misma mañana, comunicando el trágico final del actor, que se había gastado todos sus recursos económicos - incluso vendió los objetos personales que se quedó de la serie - en su batalla contra la enfermedad.

Ahora, casi un mes después de su pérdida, Emilia, una de sus hijas - James tuvo seis hijos con Kimberly durante su sólido matrimonio - ha publicado un maduro vídeo en la cuenta de Instagram de su madre, donde ha hablado del fallecimiento de su padre y de los consejos que quiere dar a todos aquellos que hayan perdido un ser querido:

"Hoy es el cumpleaños de mi padre..."

"Como probablemente sabéis, mi padre ha fallecido. Hoy es su cumpleaños y lo más importante cuando alguien fallece es hablar con él y dejar salir tus emociones. Si lo echas de menos, puedes llorar. Puedes hablar con él. Yo hablo con mi padre todos los días. Empiezo con una frase y le digo: «Hola, papá. Te echo de menos y te quiero mucho, y nunca dejaré de quererte. Simplemente le cuento cómo me ha ido el día, cómo me siento, y le cuento a mi familia cómo me siento. Sé que él puede oírme, pero yo no puedo oírlo a él", ha dicho al inicio de la grabación.

"Me dijo que siguiera creyendo en los milagros"

Después, Emilia reflexiona sobre el luto tras la muerte de un ser querido: "Tienes que sentirles en tu corazón, porque están en tu corazón. Te están cuidando. Son parte de tu cuerpo y están en un buen lugar. Sé que mi padre está en un buen lugar. Ya no sufre. Está en el cielo, por encima de las nubes, con Dios y el Señor" ha dicho Emilia, consciente de lo mal que lo pasó su padre durante la enfermedad. "Cada persona tiene emociones diferentes en su cuerpo y las expresa de maneras diferentes. De muchas, muchas maneras diferentes. No dejes que nadie te diga lo contrario. Di: No, tú no sabes cómo me siento", ha añadido, para ayudar a otras personas a validar su tristeza.

Por último, la niña también ha contado el bonito mensaje sobre la vida que le dejó su padre antes de morir: "Mi padre me dijo que, aunque las cosas no salieran como él quería y como nosotros queríamos para él, tenía que seguir creyendo en los milagros. Los milagros pueden seguir ocurriendo, solo que más adelante en la vida, y seguirán ocurriendo", ha recordado. También ha confesado que "le robó su sombrero" antes de su fallecimiento, porque "huele como él" y eso le "encanta".

Por otra parte, la madre de los seis hijos del actor también se acordó mucho de él durante el que hubiera sido su 49º cumpleaños. En sus redes sociales, publicó un sin fin de fotografías en las que ambos salían disfrutando de su matrimonio, de sus viajes y su vida en el campo y, sobre todo, de sus preciosos hijos.