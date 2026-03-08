El Instituto Nacional de Ciberseguridad ha alertado del nuevo 'reto' viral autolesivo llamado 'líneas rojas' entre los menores

Se recomienda bloquear y reportar en las redes sociales cualquier contenido perjudicial que hayan detectado

Compartir







El Instituto Nacional de Ciberseguridad ha alertado de un nuevo reto viral en las aulas que podría poner en peligro a los alumnos. Según ha advertido el Incibe, este reto se ha conocido tras ponerse en contacto con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE, a través del teléfono gratuito y confidencial 017, el equipo docente de un centro educativo para trasladar su preocupación por el acceso de menores a contenido potencialmente dañino en redes sociales.

Al parecer, el centro había detectado que una alumna había visto en TikTok publicaciones relacionadas con un 'juego' conocido como 'líneas rojas', en el que aparecían instrucciones o representaciones vinculadas a conductas autolesivas.

PUEDE INTERESARTE Reto del paracetamol: qué dosis son peligrosas

El peligroso reto viral que denuncia el Instituto Nacional de Ciberseguridad

La inquietud aumentó cuando, al revisar la funda de su teléfono, el equipo docente encontró una cuchilla procedente de un sacapuntas, lo que llevó al profesor a indagar sobre el tipo de contenido al que podían estar accediendo los estudiantes.

El centro descubrió que este tipo de publicaciones también circulaban en otras redes sociales como Instagram o YouTube. El alumnado les explicó que, para localizar estos contenidos, usan búsquedas como 'Texto rojo' o 'tres barras inclinadas' que funcionan como etiquetas para acceder a contenido relacionado con autolesiones.

Esta información generó especial preocupación en el equipo docente, que observó que estos códigos permiten que el contenido se comparta de manera discreta entre los menores.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ante esta situación, el centro decidió ponerse en contacto con el Instituto Nacional de Ciberseguridad para orientarse sobre cómo actuar.

¿Qué pautas se aconsejan?

Según ha informado el INCIBE, se han reforzado las acciones que el centro ya había puesto en marcha para proteger a la menor, como la activación del protocolo correspondiente y la recopilación de información sobre los contenidos detectados.

Además, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad se ha recomendado al centro educativo las siguientes actuaciones:

Recopilar todas las evidencias posibles relacionadas con el contenido o las interacciones detectadas.

Valorar interponer una denuncia en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) si se considera necesario.

si se considera necesario. Utilizar los canales de colaboración ciudadana de las FCSE para reportar de forma segura este tipo de situaciones

de las FCSE para reportar de forma segura este tipo de situaciones Bloquear y reportar en las redes sociales cualquier contenido perjudicial que hayan detectado.

cualquier contenido perjudicial que hayan detectado. Facilitar el contacto del 024, servicio especializado en atender situaciones relacionadas con ideación suicida y conductas autolesivas.

servicio especializado en atender situaciones relacionadas con ideación suicida y conductas autolesivas. Trasladar al alumnado las siguientes indicaciones:

Rechazar propuestas, retos o dinámicas que puedan suponer un riesgo para su integridad.

No compartir ni difundir contenido dañino, ya que en algunos casos podría constituir un delito.

ya que en algunos casos podría constituir un delito. Hablar con un adulto de confianza si detectan contenido perjudicial o si conocen a alguien que este accediendo a él.

si detectan contenido perjudicial o si conocen a alguien que este accediendo a él. Evitar cualquier tipo de contacto con estas comunidades o perfiles, y no interactuar con sus publicaciones.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Finalmente, el Instituto Nacional de Ciberseguridad recuerda a los centros educativos que pueden ponerse en contacto con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de manera individual o junto al menor afectado, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, todos los días del año.