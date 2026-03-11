Los arqueólogos se encargan de sacar y analizar el primer barco romano completo encontrado en la bahía de Palma: este era el tesoro que guardaba

Un gran descubrimiento en la bahía de la Palma será extraído de las aguas del Mediterráneo. Se trata de el primer barco romano cuyos restos saldrán del agua. Decenas de arqueólogos submarinos limpian el pecio de la nave, cuyo origen data del siglo IV. Por delante quedan meses de un trabajo exhaustivo para conocer más de la importancia del comercio durante aquella época en esas aguas. Informa en el vídeo Esther Sosa.

El barco romano fue descubierto por azar hace seis años, a escasos dos metros de profundidad, a solo 65 metros de la orilla, bajo esa plataforma que se vigila constantemente: "El barco se encuentra ahora mismo tapado con sacos de arena y hay equipos de arqueólogos subacuáticos que se van turnando en el agua para ir sacando precisamente esa arena que ahora mismo está protegiendo el pecio", explica Miquel Àngel Cau, director científico.

El cargamento entero ya fue extraído, un tesoro de 300 ánforas, con salsas, aceite, vino, también monedas o ropa de la tripulación, un material que se consiguió rescatar del agua prácticamente intacto.

Por qué se ha mantenido en condiciones tan favorables

"Como se hundió rápidamente y enseguida quedó tapado por la arena, ha permitido sacar un material que se ha encontrado en perfectas condiciones, algo poco habitual", añade Antònia Roca, del Consell de Mallorca y consellera de Cultura.

Al menos 50 investigadores trabajan en esta nave del Imperio Romano analizando minuciosamente cada fragmento, la madera, las cuerdas y cada uno de los clavos que componen este barco: "Será una fotogrametría muy detallada que nos va a permitir escoger las porciones, el barco va a salir por fragmentos predeterminados", añade el científico. Fragmentos de entre 100 y 150 kg para completar otro pedazo de la historia de España.