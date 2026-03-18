Son pocos los quioscos que siguen abiertos después de enfrentarse a crisis como la del papel o la aparición de los medios digitales: sus estrategias

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El avance de la tecnología ha cambiado la situación de muchos negocios y ha permitido el avance de algunos de ellos. Sin embargo, hay otros que esta herramienta no ha sido una ayuda, sino que ha resultado ser una competencia que ha provocado su extinción.

Es el caso de los Quioscos, esos puestos que en su día eran tan famosos y demandados por tantas personas que querían conocer la última hora de lo que estaba pasando en el mundo. En pleno de 2026, quedan a penas varios por ciudad y los que siguen aguantando luchan por sobrevivir. La periodista Rocío González explica qué estrategias han seguido.

En España ya solo queda el 20% de quioscos. Una cifra muy preocupante para los dueños de alguno de ellos, pero sin duda saben cómo adaptarse. Saben que el papel ya no funciona como antes, que ha quedado casi obsoleto por completo y recurren a otros productos, como revistas, regalos e incluso cafés.

Hace apenas unos años acudir al quiosco era una tradición, casi obligatoria, para conocer las últimas noticias, pero ya solo quedan 4.000. Mariano es uno de los quiosqueros que trata de sobrevivir con su negocio que es "de toda la vida". "Empecé a los 13 años trabajando con mi padre y mi abuelo. Antes era distinto, ahora no puedo vender como antes. Ahora me aburro".

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Cómo han conseguido sobrevivir

Hay muchos factores que ha afectado a este negocio, pero entre los que más daño ha hecho se encuentran la crisis del papel y la aparición de medios digitales, con sus noticias inmediatas y al alcance de todo el mundo que tenga un teléfono. Muchos de los quiosqueros o quiosqueras como Deborah Velasco, adaptan sus productos: "Con prensa y revistas no íbamos a ningún lado. Entonces surgió la idea de vender vinilos".

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Reinventarse o morir, es un lema que les ha servido a muchos de ellos para buscar otras soluciones para no tener que echar el cierre a sus quioscos. Desde bolsas, hasta chuches, cafés o incluso películas, son algunas de las cosas que podemos encontrar en 2026 en un quiosco, algo impensable hace 50 años.

Mariano, uno de los más veteranos en el negocio está vendiendo "bolsos, camisetas" en su puesto. "A veces tienes que tener más para vender lo mismo", confiesa. Una estrategia de venta que casi diariamente tiende a reinventarse para poder sobrevivir dentro de un mundo muy competitivo.

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Otra de las opciones a la que han recurrido muchos de estos propietarios es el alquiler de su espacio para otros negocios. Podemos ver que en algunos quioscos encontramos cajeros automáticos. Sin duda, una medida que les ayuda a pagar las pérdidas que generan algún mes que otro.