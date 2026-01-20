Valencia propone reabrir los quioscos de prensa y transformarlos en centros comunitarios de barrio

Sandra Pons 20 ENE 2026 - 04:30h.

Podrían ampliar su oferta a actividades culturales, divulgativas o servicios públicos de interés vecinal

De los 75 quioscos de prensa que hay en la ciudad de Valencia, 20 ya se han cerrado, el 26% del total

ValenciaCada vez se ven menos quioscos de prensa por las calles. Antaño eran lugares prácticamente de culto, de interacción entre ciudadanos, con fieles que acudían a diario para no perderse ninguna novedad de actualidad. Lugares con niños que iban a comprar revistas, pasatiempos o álbumes de cromos. Lugares llenos de vida.

La información y la diversión se palpaba en papel, y quedaba en nuestra posesión para siempre.

El Ayuntamiento de Valencia y la Asociación Profesional de Vendedores de Prensa de València y Provincia quieren darle una segunda vida a todos aquellos quioscos que se han visto obligados a cerrar sus persianas. Además, quieren convertirlos de nuevo en lugares llenos de vida, y es que actuarán como “centros comunitarios” de barrio.

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha dado a conocer esta iniciativa que “además de hacer barrio, promoverá también la integración laboral de personas discapacitadas y mayores de 55 años”.

Espacios de actividades culturales y divulgativas

En los últimos años, el sector ha enfrentado importantes desafíos derivados de la transformación digital, la evolución de los hábitos de consumo y la precarización de las condiciones laborales. De los 75 quioscos de prensa que hay en la ciudad de Valencia, 20 ya se han cerrado, el 26% del total.

Por ello, esta iniciativa “contribuiría a dinamizar el comercio de proximidad, así como a fortalecer la identidad de los barrios y a generar puntos de referencia para residentes y transeúntes”, destacaba Giner.

Los espacios, una vez reactivados, podrían ampliar su oferta a actividades culturales, divulgativas o servicios públicos de interés vecinal.

Básico para la comunidad "analógica"

“Los vendedores de prensa garantizan el acceso a la prensa escrita a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos con menor acceso a las nuevas tecnologías”, ha recordado Giner.

La explotación de los quioscos fomentará la integración laboral de personas discapacitadas, de personas en riesgo de exclusión social, o de los segmentos sociales más perjudicados por edad en su acceso y permanencia en el mercado laboral, “especialmente personas mayores o con diversidad funcional”.

El acuerdo, que aprobó el pasado viernes la Junta de Gobierno Local, establece una serie de líneas de cooperación y compromisos dirigidos a fomentar y promocionar el empleo en la ciudad en el sector de la venta de prensa.

La viceportavoz socialista, Maite Ibáñez, espera que la medida, que considera positiva, “no sea una ocurrencia más de la alcaldesa” y que de "respuesta a las necesidades de los barrios y favorecer la convivencia de los vecinos”. Eso sí, pide más información y concreción.