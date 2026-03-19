Celia Molina 19 MAR 2026 - 10:51h.

Blake Fielder-Civil ha dado una extensa entrevista en el podcast 'We need to talk', donde ha hablado de la muerte de Amy Winehouse

El padre de Amy Winehouse denuncia a dos amigas de la cantante por vender objetos suyos por más de 800.000 euros

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Este verano, se cumplirán quince años de la muerte de Amy Winehouse, la inolvidable cantante británica que conquistó al mundo con su disco 'Black to Black'. En el momento en que murió (en el año 2011), tanto el padre de la artista como muchos de sus fans responsabilizaron a su exmarido, Blake Fielder-Civil, de haber introducido a la artista en el mundo de las drogas, especialmente en la heroína, si bien ella, previamente, ya tenía una relación complicada con el alcohol.

El informe forense determinó que Winehouse murió por un consumo excesivo (pero no intencionado) de alcohol tras un periodo de abstinencia. En sus últimos años de vida, su deterioro físico y mental, vinculado directamente a sus múltiples adicciones, se apreció también sobre el escenario. Solo hay que recordar aquel concierto que dio en Lisboa en el 2008 - justo un año antes de divorciarse de Blake - en el que apenas podía vocalizar ni tenerse en pie.

Sus más fieles seguidores continúan culpando a Fielder-Civil de la "mala influencia" que ejerció sobre Amy. Y, ahora, tanto tiempo después, él se ha sincerado como nunca en un podcast, en el que se ha eximido, al menos en parte, de tal responsabilidad. "Mi postura ahora es que sé que mucha gente, especialmente quienes leían los medios de comunicación hace 20 años, pensaría que la muerte de Amy es mi responsabilidad. Como siempre he dicho, nunca eludo ninguna responsabilidad. Si he hecho algo, lo reconozco. Pero veo injusto que se me culpe exclusivamente a mí", ha dicho en el programa 'We need to talk'.

"Amy hizo lo que quiso hacer"

"La propia Amy tenía voluntad propia y podía decidir por sí misma. Y decir eso no supone en absoluto faltarle al respeto, pero Amy hizo lo que quiso hacer. Y aunque la bebida había empezado a hacerle daño, siguió adelante… En realidad, era mujer muy fuerte", ha añadido, admitiendo que, aunque la cantante ya había probado la cocaína con su expareja, sí comenzó a consumir heroína con él. "Era la sexta vez que yo lo hacía, creo recordar", ha admitido en la entrevista.

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"Si invito a alguien a una cerveza, no le hago alcohólico"

Cuando el presentador le ha preguntado directamente si él provocó que su exmujer se enganchara a la heroína, él ha contestado: "Habrá gente a la que esto se suene raro pero, si yo estoy en un pub, y le pregunto a un amigo mío si quiere tomar una cerveza, no estoy invitándole a que caiga en el alcoholismo. Amy y yo nos hicimos adictos juntos", ha asegurando, revelando también que, en este momento de su vida, se encuentra "limpio" y sano, algo por lo que cree que la artista se "alegraría".

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Blake ha recordado el día en que se enteró de que Amy, de la que se había separado hacía dos años, había fallecido: "Cuando me lo dijeron yo estaba en la cárcel por una pelea en un bar y pensé que era una broma", ha admitido. También, que le cuesta mucho recordar los momentos en los que fueron felices, como su boda o su primera cita en un McDonalds:

"Son recuerdos que me cuesta revivir. Me cuesta, porque ella ya no está aquí. Era mi mejor amiga y éramos felices. Y las drogas acabaron siendo una parte de ello. Nuestro amor no tenía nada que ver con la adicción. Y la adicción no tenía nada que ver con nuestro amor", ha concluido en el podcast.