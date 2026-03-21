La revisión identificó un total de 68 casos de intoxicación aguda por monóxido de carbono

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Un nuevo estudio ha comprobado que fumar tabaco en pipa de agua puede causar intoxicación por monóxido de carbono incluso después de un uso breve, al fumar al aire libre o por exposición pasiva en interiores, especialmente en jóvenes. Fumar tabaco en pipa de agua (también conocida como cachimba, shisha, hookah o narguile) es un método en el que el tabaco se calienta con carbón y el humo resultante pasa a través del agua antes de ser inhalado.

Aunque esta práctica se originó en Oriente Medio a finales de la Edad Media, conlleva un riesgo significativo de exposición al monóxido de carbono, ya que el carbón utilizado para calentarlo produce CO debido a una combustión incompleta.

Dentro de la jurisdicción del Tercer Distrito de Bomberos de Tokio (Japón) los servicios de emergencia registraron aproximadamente un caso de intoxicación aguda por CO relacionada con el consumo de pipa de agua al mes entre enero de 2018 y junio de 2023. La mayoría de estos casos afectaron a personas jóvenes.

La revisión identificó un total de 68 casos de intoxicación aguda

En el presente estudio, el equipo de investigación llevó a cabo una revisión sistemática de seis bases de datos académicas para identificar informes de casos y series de casos que describieran intoxicaciones por monóxido de carbono asociadas al consumo de narguile en todo el mundo.

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La revisión identificó un total de 68 casos de intoxicación aguda por monóxido de carbono (CO). De estos, 41 casos correspondieron a usuarios activos, 23 a incidentes agrupados que afectaron a varias personas (hasta 12 personas simultáneamente en espacios cerrados), y dos casos a personas que no consumían CO y dos a empleados de cafeterías donde se fumaba pipa de agua.

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El síntoma más frecuente fue el síncope (53%), seguido del dolor de cabeza (50%), el letargo (44%), las náuseas o los vómitos (38%) y la debilidad (15%). La intoxicación aguda por CO puede presentar diversas manifestaciones clínicas, y entre los síntomas adicionales reportados se incluyeron temblores, alteraciones visuales y convulsiones.

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El aire libre no elimina el riesgo de intoxicación

Aproximadamente una cuarta parte de los casos desarrollaron síntomas después de que las personas ya habían abandonado el lugar donde se fumaba. Además, alrededor de una quinta parte de los casos ocurrieron después de menos de una hora de uso de la pipa de agua, y otra quinta parte ocurrió durante el consumo al aire libre, lo que indica que incluso el uso a corto plazo o al aire libre no elimina el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

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La revisión también identificó 13 casos de policitemia, una afección crónica caracterizada por niveles persistentemente elevados de hemoglobina y un aumento en el recuento de glóbulos rojos. Esta afección es consecuencia de la exposición prolongada al monóxido de carbono, que provoca hipoxia crónica y estimula la eritrocitosis compensatoria. 12 de estos casos correspondieron a personas que informaron consumir pipa de agua diariamente.

La exposición pasiva también está asociada a un mayor riesgo de intoxicación

En general, esta revisión sistemática demuestra que la intoxicación por monóxido de carbono asociada al consumo de narguile puede producirse en condiciones que suelen considerarse de bajo riesgo, como el uso durante periodos cortos, fumar al aire libre o la exposición pasiva en ambientes interiores.

Estos hallazgos subrayan la importancia de concienciar a los usuarios de narguile y a los proveedores de servicios sobre los posibles riesgos. En particular, cuando se utilizan narguiles en interiores, es fundamental adoptar medidas de seguridad adecuadas, como la instalación de detectores de monóxido de carbono y la implementación de sistemas de ventilación apropiados, ya que los casos de intoxicación en grupo suelen estar asociados a ambientes cerrados.