El departamento de Salud ha fijado para este jueves a las 18.00 horas la fecha para que Noelia Castillo reciba la eutanasia

Así será la eutanasia de Noelia Castillo: un protocolo de 15 minutos, tres fármacos y sin presencia de sus padres por voluntad propia

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Noelia Castillo Ramos se convertirá en la persona más joven de España en recibir la eutanasia, cuando sea asistida para morir con dignidad este jueves en un hospital de Cataluña. El protocolo, con una duración de 15 minutos, contempla la administración de un cóctel de tres fármacos.

Noelia, que ha permanecido ingresada, en los últimos meses, ha rechazado que sus padres estén presentes y el hospital Sant Camil en Sant Pere de Ribes, en Barcelona, donde se realizará la eutanasia. Los medios catalanes han informado que el centro permanece blindado desde primera hora de este jueves, ante la masiva presencia de los medios que han seguido durante meses el calvario judicial que ha sufrido la joven.

La asociación Abogados Cristianos, en representación del padre de la joven, ha agotado todos los recursos para impedir que Noelia pueda ser asistida para morir. La formación ultracatólica se opuso desde el principio la decisión de la mujer argumentando supuestas enfermedades mentales que debían ser tratadas. Un argumento, desmentido por las múltiples valoraciones psiquiátricas que se le realizaron durante el proceso regulado por ley.

Al largo recorrido judicial y con todos los recursos agotados, los tribunales finalmente han avalado que Noelia reciba la eutanasia, que el Departamento de Salud ha fijado la fecha para este jueves a las 18.00 horas.

Todas las valoraciones psiquiátricas a Noelia Castillo: "Es competente"

Antes de llegar a esto, Noelia ha sido sometida a la pericia de "tres o cuatro psiquiatras" que han validado que "es competente, según ha explicado la vicepresidenta de Derecho a Morir Dignamente, Gloria Cantarell, que ha subrayado el valor de la ley que regula la eutanasia en España.

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Cantarell, además, ha subrayado el aspecto humano de este asunto tan delicado, porque "la mayor prueba de amor a una persona es respetar su voluntad, si una persona quiere acabar su sufrimiento, aunque te ponga triste, es respetar su voluntad".

En el caso de la Noelia Castillo, la persona más joven de España en acceder a la eutanasia, la vicepresidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente defiende que: "Noelia es competente para saber lo que pide y está imposibilitada, está parapléjica, no se puede valer por sí misma. Esto, varios psiquiatras la han valorado".