Celia Molina 26 MAR 2026 - 10:43h.

Noelia Castillo, la joven que se tiró de un quinto piso tras sufrir una violación múltiple, recibirá la eutanasia este jueves 26 de marzo

Así será la eutanasia de Noelia Castillo: un protocolo de 15 minutos, tres fármacos y sin la presencia de sus padres

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En un día tan crucial como hoy, España entera está pendiente del caso de Noelia Castillo, la joven de 25 años que ha recibido autorización por parte del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para recibir la eutanasia. Este jueves, 26 de marzo, es el día en el que Noelia, que se tiró desde un quinto piso tras sufrir una violación múltiple, quedando parapléjica desde entonces, ha escogido para "morir en paz y dejar de sufrir", en contra de todos los intentos legales que ha llevado a cabo su padre para evitarlo.

La justicia ha declarado que el sufrimiento de esta paciente barcelonesa es real, pues ella misma ha declarado en varias ocasiones que, desde que intentó suicidarse y perdió la movilidad, su "día a día es horroroso". Agarrándose al derecho a morir con dignidad, la joven está a punto de cumplir su deseo de marcharse; una decisión que ha impactado de lleno en la sociedad española, sobre todo, en algunos ciudadanos, como el pianista británico James Rhodes, que vive en nuestro país desde hace muchos años y que conoce muy bien las tremendas secuelas que deja una violación.

"Noelia, yo también quise terminar con mi vida"

Él mismo relató, en su libro 'Instrumental', cómo un entrenador de su colegio le estuvo violando reiteradamente durante cinco años, cuando él apenas era un niño. La vergüenza, la disociación y la ruptura total de su concepto del mundo que le causaron las agresiones sexuales, le llevaron, de adulto, a una profunda depresión que, como en el caso de Noelia, también desembocó en varios intentos autolíticos.

Gracias a música clásica, en la que se refugiaba mentalmente cuando sufría las agresiones, a la terapia psicológica continua y al amor incondicional de quienes hoy le rodean, consiguió salir de aquel "agujero negro" y, por eso, ha tratado, por todas las vías, de ponerse en contacto con Noelia para ofrecerle todo su apoyo, emocional y económico, antes de hacer nada irreversible:

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"Cubriré todos tus gastos médicos y psicológicos"

"Noelia, si por algún milagro estás leyendo esto, te ruego que te pongas en contacto conmigo (tus padres y su abogado tienen mis datos). Esto no tiene nada que ver con religión, ni política, con tu familia ni tus finanzas. No me atrevería a decirte que tu decisión (y es enteramente tuya) es incorrecta. Simplemente se trata de proporcionarte algunas herramientas que puedan ayudarte a tomar una decisión tan permanente y definitiva desde un lugar de relativa tranquilidad, en lugar de un dolor físico y emocional extremo", ha comenzado a decir el pianista en una carta de súplica desde su cuenta de Instagram.

"Ambos compartimos muchas similitudes y yo también he dedicado mucho tiempo a investigar formas legales y no tan legales de terminar con mi vida. Ese tiempo ahora parece un mundo aparte. Querido decirte que cubriré todos los gastos de la mejor atención médica y psicológica durante el tiempo que necesites hasta que te sientas capaz de tomar esta decisión desde un lugar un poco más tranquilo. Te prometo que es posible. Y te pido que seas valiente una última vez y esperes un poquito más para ver con tus propios ojos si existe otra opción. Estoy aquí cuando quieras, querida. Si no creyera al 100% que hay un camino a seguir, no estaría escribiendo esto. Con amor, James", le ha rogado el pianista, desde su más empática sinceridad.